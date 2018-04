"Berlin trägt Kippa" - Demonstration muss abgebrochen werden

In mehreren deutschen Städten gab es am Mittwoch Demonstrationen gegen Antisemitismus. In Berlin kam es zu einem Zwischenfall.

"Berlin trägt Kippa"-Kundgebung im Berliner Stadtteil Neukölln muss abgebrochen werden

Berlin. In mehreren Städten haben am Mittwochabend Menschen unterschiedlichen Glaubens gegen Antisemitismus demonstriert. Als Ausdruck der Solidarität mit jüdischen Gemeinden trugen viele von ihnen die traditionelle jüdische Kopfbedeckung Kippa. Solidaritätsveranstaltungen gab es unter anderem in Berlin, Köln, Erfurt und Magdeburg.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hatte nach dem Angriff auf einen 21 Jahre alten Israeli vor einer Woche zu einer Kundgebung aufgerufen. Andere Städte schlossen sich an.

Beschimpft und Israel-Fahne entrissen

Zu einem Zwischenfall kam es bei einer kleineren Demonstration mit wenigen Personen in Berlin. Sie wurde von Passanten massiv gestört und musste kurz nach Beginn abgebrochen werden. Der Grund: Die Teilnehmer fühlten sich bedroht.

Kundgebung gegen #Antisemitismus auf dem Hermannplatz in Berlin wurde nach 15 Minuten abgebrochen, nachdem Organisatoren bespuckt, als "Terroristen" beschimpft und die Israel-Fahne entrissen wurde. #BerlinträgtKippa pic.twitter.com/BvoNzpwVu7 — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 25, 2018

Einige Männer wurden kurz nach Beginn der Versammlung beschimpft, ein junger Mann entriss den Demonstranten eine israelische Fahne und rannte davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Demonstranten hätten sich durch Passanten bedroht gefühlt, sagte die Polizei. In der Gegend leben viele arabischstämmige Menschen. Zur selben Zeit war am Abend eine größere Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa" vor der jüdischen Gemeinde in Charlottenburg geplant.

Unterstützung aus der Politik

Auch in Erfurt zogen Menschen aus Solidarität durch die Stadt.

In Köln trägt die Aktion den Namen "Kippa Colonia". Etwa 150 Teilnehmer kamen zu einem Solidaritäts-Rundgang durch Erfurt zusammen. Zur Aktion "Thüringen trägt Kippa" waren auch Vertreter der Kirchen, aus der Politik, von Vereinen und anderen Organisationen erschienen.

Mehrere Bundesminister hatten vor Beginn der Aktion ihre Unterstützung ausgedrückt. Außenminister Heiko Maas sagte dem Berliner "Tagesspiegel": "Wenn junge Männer bei uns bedroht werden, nur weil sie eine Kippa tragen, müssen wir deutlich machen: Sie sind nicht allein." Niemals dürfe zugelassen werden, dass Antisemitismus in Deutschland wieder alltäglich wird.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sagte: "Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher leben können – das ist nicht verhandelbar." Bundesjustizministerin Katarina Barley (alle SPD) erklärte am Mittwoch in Berlin: "Aktionen wie 'Berlin trägt Kippa' sind ein wichtiges Zeichen der Solidarität." (dpa/rtr/epd)

