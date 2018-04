Nahles gegen Lange – So lief das Rede-Duell bei der SPD

In Wiesbaden läuft seit Sonntagmorgen der SPD-Parteitag. Es geht um die Wahl der Parteichefin. So lief das Rededuell der Kandidatinnen.

Wiesbaden. Simone Lange hat sich als Alternative zu Andrea Nahles als künftige Chefin der SPD präsentiert. "Ich biete euch meine Leidenschaft für die Sozialdemokratie", sagte die Flensburger Oberbürgermeisterin bei ihrer Bewerbungsrede auf dem SPD-Bundesparteitag in Wiesbaden. Sie bekannte: "Mich zu wählen, bedeutet Mut."

Die Delegierten in Wiesbaden wählen eine neue Parteichefin. Gegen Favoritin und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles tritt die die Außenseiterin Simone Lange an. Beide hatten auf dem Parteitag je 30 Minuten Redezeit vor den rund 600 Delegierten.

Lange: "Ich entschuldige mich für Hartz IV"

Lange forderte eine "Erneuerung der SPD". Der Partei fehlten aktuell "Transparenz, Glaubwürdigkeit und Offenheit". Mehrfach berief sich Lange auf Willy Brandt, etwa als sie forderte: "Wir müssen mehr Demokratie leben."

Lange forderte die "Rückkehr zu echten sozialdemokratischen Zielen". Hartz IV sei "keine Vergangenheitsdebatte", so Lange. Es sei Alltag für Millionen Menschen. Lange entschuldigte sich bei den Menschen, die wegen Hartz IV in Armut leben müssten. Kein Kind solle mehr in Armut aufwachsen müssen, kein Rentner mehr aufstocken müssen.

Nahles: "Katholisch. Arbeiterkind. Mädchen."

Deutlich mehr Beifall als Lange erhielt Andrea Nahles, die Kandidatin der Parteispitze. Nahles stellte sich mit sehr persönlichen Worten den Delegierten vor. "Vor 30 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Die erste in unserer Familie. Katholisch. Arbeiterkind. Mädchen. Land. Muss ich noch mehr sagen?"

Auch sie versprach die Erneuerung der SPD. "Es gibt nur eine Partei und das sind wir alle", so Nahles. "Wir haben gesagt, wir wollen mehr Gerechtigkeit, aber wir haben nicht gesagt, mit welchen Mitteln wir das erreichen wollen", kritisierte Nahles den letzten Bundestagswahlkampf.

Nahles trat deutlich energischer und lauter auf als Lange. Scharf griff sie die rechtspopulistischen Kräfte in Deutschland und Europa an: "Diese Kräfte sind nicht das Volk, sondern der Angriff auf das Volk. Die Rechten suchen nicht die Auseinandersetzung mit den Starken. Sie kämpfen gegen die Schwächsten." Es sei Aufgabe der SPD, sich dem "entschieden entgegenzustellen".

Die SPD brauche ein "Konzept der solidarischen Marktwirtschaft". Die SPD sei "der starke Arm der Arbeitnehmer in der Politik, wer denn sonst, wenn nicht wir". Nahles: "Solidarität ist das, woran es am meisten fehlt in dieser globalisierten, neoliberalen, turbodigitalen Welt." Solidarität bedeute auch gebührenfreie Schulen und Unis – und in der Wirtschaft, dass der Wohlstandsgewinn allen zugute kommen müsse.

Scholz: Ein historischer Moment

Der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz dankte in seiner Rede dem früheren Vorsitzenden und gescheiterten Kanzlerkandidaten Schulz. Er habe "einen furiosen Wahlkampf" geführt, so Scholz.

Scholz bezeichnete es als einen "historischen Moment", dass die SPD erstmals eine Frau an ihre Spitze wähle: "Das ist bein Fortschritt, der lange fällig war."

Hessens SPD-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl in diesem Herbst, Thorsten Schäfer-Gümbel, rief zum Auftakt seine Partei zur Geschlossenheit auf. "Ich will, dass es in Zukunft kein Ihr oder Wir in unserer Partei mehr gibt, denn nur gemeinsam sind wir stark", sagte der hessische SPD-Chef.

Die Parteiführung habe nach schwierigen Wochen ein "Klima herstellen können, in dem das Mannschaftsspiel wieder deutlich nach vorne gerückt" sei. Die SPD stehe in Bayern und Hessen im Oktober vor schweren Landtagswahlen. In Hessen will Schäfer-Gümbel die schwarz-grüne Koalition ablösen. (W.B./dpa/rtr)

