Türkei: Deutscher Sozialarbeiter aus Köln festgenommen

In der Türkei befindet sich ein weiterer Deutscher in Haft. Der Kölner Sozialarbeiter solle einer Terrorgruppe angehören, heißt es.

Ankara/Berlin. Seit Freitag befindet sich der Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci in der Türkei in Haft. Wie der "Spiegel" am Dienstagmorgen berichtet, sei Demirci, der sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass besitze, am vergangenen Freitagmorgen von Sicherheitskräften festgenommen worden.

Seine Anwältin sagte dem Magazin, die Behörden in der Türkei beschuldigten ihren Mandanten, Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) zu sein, die vom türkischen Staat als Terrororganisation eingestuft werde. Laut dem Bericht war Demirci in die Türkei gereist, um seine krebskranke Mutter zu besuchen.

Mitarbeiter bei linker Nachrichtenagentur

Laut "Spiegel" wird dem 33 Jahre alten Sozialarbeiter zur Last gelegt, er habe in den vergangenen Jahren insgesamt dreimal an Beerdigungen von drei MLKP-Mitgliedern teilgenommen, die auf Seiten der kurdischen Miliz YPG in Syrien gekämpft hatten. An diesem Dienstag soll Demirci bei der Istanbuler Staatsanwaltschaft aussagen.

In der Nacht wurden die Reporter der Nachrichtenagentur ETHA Adil Demirci,Pınar Gayip und Semiha Şahin festgenommen.Adil Demirci ist sowohl türkischer als auch deutscher Staatsbürger und war nur zum Urlaub in der Türkei.#JournalismİsNotACrime @ReporterOG @taz_gazete @mlsaturkey pic.twitter.com/Q8sLj3R1d0 — Meşale Tolu (@mesale_tolu) April 13, 2018

Demirci hat laut "Spiegel" als "Berater für einen Verein in Nordrhein-Westfalen" gearbeitet, der sich um Migranten kümmere. Nebenbei habe er aber auch für die linke Nachrichtenagentur Etha geschrieben.

Für Etha arbeitete auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die ebenfalls in der Türkei in Untersuchungshaft saß und im Dezember vergangenen Jahres freigelassen wurde . Es war jetzt auch Tolu, die via Twitter die Razzia öffentlich machte, bei der Demirci sowie zwei weitere Etha-Mitarbeiter festgenommen wurden. (W.B.)

Der Türkei-Korrespondent der „Welt“, Deniz Yücel, saß seit Ende Februar 2017 in der Türkei in Untersuchungshaft. Nach 367 Tagen wurde er aus türkischer Haft entlassen. Dem deutsch-türkischen Journalisten und Publizisten wurde wie zahlreichen anderen Medienvertretern Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Unter dem nach dem Putschversuch im Sommer 2016 von Staatschef Recep Tayyip Erdogan verhängten Ausnahmezustand gehen die türkischen Behörden rigoros gegen angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung vor. Die gilt in der Türkei als Terrororganisation. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Deniz Yücel und seine Frau Dilek Mayatuerk kurz nach der Freilassung aus dem Gefängnis. Die Freilassung Yücels wurde von einem Gericht angeordnet, nachdem die türkische Staatsanwaltschaft die Anklageschrift vorgelegt hatte. Foto: HANDOUT / REUTERS

#FreeDeniz: Diese Solidaritätsbekundung – aufgedruckt auf einem T-Shirt – forderte die Freilassung Yücels. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / Eventpress

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu saß fast acht Monate in der Türkei in Untersuchungshaft. Sie war am 30. April 2017 festgenommen worden, als Polizisten einer Anti-Terror-Einheit ihre Istanbuler Wohnung stürmten. Ihr wird laut Haftbefehl vorgeworfen, Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) zu sein, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Foto: ETHA

Mehr als fünf Monate nach Festnahme der Mutter eines Sohnes startete am 11. Oktober der Prozess. Am 18. Dezember entschied dann ein Gericht: Tolu darf die U-Haft verlassen. Ihr ebenfalls wegen Terrorverdacht inhaftierter Ehemann Suat Corlu wurde Ende November aus türkischer Haft entlassen. Foto: Facebook/Mesale Tolu



Nach mehr als drei Monaten Untersuchungshaft wurde der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner am 25. Oktober entlassen. Ein Gericht in Istanbul hatte die Freilassung ohne Auflagen beschlossen. Auch die mitangeklagten türkischen Menschenrechtler, die in Untersuchungshaft waren, wurden bis zu einem Urteil in dem Verfahren auf freien Fuß gesetzt, teilweise aber unter Auflagen. Foto: Emrah Gurel / dpa

Steudtner war am 5. Juli bei einem Workshop auf den Istanbuler Prinzeninseln festgenommen worden. Foto: Privat / dpa

Steudtners (2 v.r.) schwedischer Kollege, Ali Gharavi (2 v.l.), durfte auch das Hochsicherheitsgefängnis Silivri verlassen. Steudtner sagte vor Journalisten: „Wir sind allen sehr dankbar, die uns rechtlich, diplomatisch und mit Solidarität unterstützt haben.“ Foto: OSMAN ORSAL / REUTERS

Der türkischstämmige Unternehmer Özel Sögüt aus Siegen ist im Dezember 2016 verhaftet worden. Mittlerweile ist er aus dem Gefängnis entlassen worden, darf aber die Türkei nicht verlassen. Ihm wird vorgeworfen, der Gülen-Bewegung anzugehören. Foto: privat

