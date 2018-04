Nordkorea-Krise: Kim will mit Trump über Atomwaffen sprechen

Nach einer Pause von zweieinhalb Monaten startete Machthaber Kim Jong Un erstmals wieder eine ballistische Rakete von Pyongsong nahe der Hauptstadt Pjöngjang in Richtung Osten. Nordkorea hatte am 29. November am frühen Morgen (Ortszeit) seine bisher weitreichendste Rakete getestet.

Foto: Lee Jin-Man / dpa