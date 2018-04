Horst Seehofer: Familiennachzug soll Sozialkassen nicht belasten

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sicherstellen, dass der Familiennachzug von Bürgerkriegsflüchtlingen die Sozialkassen möglichst wenig belastet. Das sagte er gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

"Wir wollen keinen Zuzug in die Sozialsysteme. Das haben wir auch in der Koalition so besprochen", zitiert das Magazin den CSU-Politiker. Seehofer reagiert damit auf Kritik aus der SPD auf einen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium. Die Sozialdemokraten hatten erklärt, sie würden kein "Wahlkampfgetöse" der CSU mittragen. Seehofer dürfe mit seinem Gesetzentwurf nicht die Grenzen des Koalitionsvertrages sprengen.