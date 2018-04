Kim Jong Un besucht südkoreanisches K-Pop-Konzert

Premiere in Pjöngjang: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat ein Konzert südkoreanischer Künstler in Pjöngjang besucht - als erster nordkoreanischer Machthaber überhaupt. Die Geste fällt in e...

Seoul. Vor dem geplanten innerkoreanischen Gipfeltreffen Ende April gibt es weitere Anzeichen einer Annäherung der beiden Staaten. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un besuchte am Sonntag in Pjöngjang ein Konzert südkoreanischer Popsänger. Es handelte sich um die erste derartige Aufführung in der nordkoreanischen Hauptstadt seit mehr als zehn Jahren.

Ebenfalls am Sonntag begannen Südkorea und die USA ihr jährliches Militärmanöver, das in diesem Jahr wegen der Olympischen Winterspiele in Südkorea verschoben worden war. In der Vergangenheit hatte Nordkorea dem Süden und den USA vorgeworfen, mit ihren Militärübungen eine Invasion des Nordens zu proben. Dieses Mal hat sich die Führung in Pjöngjang nicht dazu geäußert.

Kim klatschte bei dem Pop-Konzert bei mehreren Liedern im Rhythmus und ließ sich nach der Vorstellung mit den Sängern fotografieren. Die Vorstellung habe den beiden koreanischen Staaten einen "Frühling des Friedens" gebracht, zitierte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA Äußerungen Kims mit Blick auf das Motto des Konzerts ("Der Frühling kommt").

300.000 Soldaten an Manöver beteiligt

Er hoffe nun auf einen erfolgreichen Herbst. Bei dem Konzert im Großen Theater im Osten Pjöngjangs traten die Größen der südkoreanischen Popmusik auf, darunter Red Velvet. Zuvor hatte es bereits einen Auftritt südkoreanischer Taekwondo-Kampfsportler in Pjöngjang gegeben.

Seit Beginn dieses Jahres bewegen sich Nord- und Südkorea aufeinander zu, nachdem die Beziehungen beider Staaten über Jahre vor allem wegen des Atom- und Raketenprogramms des Nordens angespannt waren. Im Februar entsandte Nordkorea eine Kulturdelegation in den Süden. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang nahmen Sportler beider Länder gemeinsam an der Eröffnungsfeier teil.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, sagte am Samstag nach einem Treffen mit Kim, Nordkorea solle auch an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen. Kim äußerte sich laut KCNA dankbar für die IOC-Unterstützung.

Das Gipfeltreffen mit Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In ist für den 27. April geplant. Im Mai soll dann ein Treffen Kims mit US-Präsident Donald Trump folgen. Die Militärmanöver Südkoreas und der USA, "Foal Eagle" und "Key Resolve", finden üblicherweise im März statt. An "Foal Eagle" nehmen gewöhnlich Bodentruppen, Luftwaffe, Marine und Spezialtruppen teil. Sie dauert etwa einen Monat. "Key Resolve" ist eine computer-simulierte, zweiwöchige Übung von Mitte April. An beiden Manövern sind nach US-Angaben insgesamt 23.700 US-Soldaten und 300.000 Soldaten aus Südkorea beteiligt. (rtr)

