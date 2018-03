Emma González - Minutenlanges Schweigen bei Protest in Washington

Sie redete nicht lange, dann wurde sie still. Emma González – Gesicht der Protestbewegung in den USA – berührte, weil sie nichts sagte.

"March for Life": US-Schüler fordern schärferes Waffenrecht Es sind die größten Anti-Waffen-Proteste seit Jahrzehnten: in den USA demonstrieren hunderttausende Schüler unter dem Motto "Marsch für unser Leben" landesweit für ein schärferes Waffenrecht....

Washington. Sie ist das Gesicht der Protestbewegung in den USA, Emma González. Die 18-jährige Schülerin hat das Massaker an der Stoneman Douglas High School in Parkland , Florida überlebt.

Durch eine wütende Rede kurz nach dem Amoklauf wurde sie bekannt – zusammen mit einigen Mitschülern organisierte sie die Massendemonstration gegen Waffengewalt , der sich am Samstag in Washington und anderen Städten weltweit Hunderttausende anschlossen.

Überlebende des jüngsten Schulmassakers in Florida haben eine Großdemonstration organisiert. Sie steht unter dem Motto „Marsch für unsere Leben“. Eine der Initiatoren ist Emma Gonzalez. Foto: John Mccall / dpa

Die Schülerin der Parkland High School wurde schnell zu einem der Gesichter des Protests der Überlebenden. Foto: JONATHAN DRAKE / REUTERS

Auch Cameron Kasky (links) und Jaclyn Corin sind Schüler der betroffenen Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland und zu Wortführern des Protests geworden. Foto: JOE SKIPPER / REUTERS

Cameron Kasky spricht in Florida zu einigen Demonstranten. Zu dem Marsch in Washington an diesem Samstag werden Hunderttausende erwartet. Foto: JOE SKIPPER / REUTERS

Jaclyn Corin bei einem runden Tisch in Washington. Sie setzt sich - wie ihre Mitstreiter - für strengere Waffengesetze und gegen Waffengewalt ein. Foto: Larry French / Getty Images for SiriusXM



Neben Cameron Kasky, Emma Gonzalez und Jaclyn Corin gehören auch Alex Wind (2. von links) und David Hogg (2. von rechts) zu den Initiatoren der Großdemonstration. Foto: Larry French / Getty Images for SiriusXM

Der Überlebende David Hogg spricht im Vorfeld des „March for Our Lives“ bei einer Kundgebung. Weltweit sollen am Samstag Ableger-Märsche stattfinden, auch in Deutschland. Foto: ERIC THAYER / REUTERS

„Wie viele noch?“ steht auf einem Plakat hinter David Hogg. Das ist eine der Fragen, die die Jugendlichen US-Politikern stellen. Foto: JONATHAN DRAKE / REUTERS

Die Jugendlichen, hier Alex Wind, wollen nicht hinnehmen, dass immer wieder neue Schulmassaker die USA erschüttern, ohne dass das Konsequenzen hat. Foto: ERIC THAYER / REUTERS

Die Schüler Emma Gonzalez, David Hogg, Cameron Kasky and Alex Wind (von links) nehmen an einer Podiumsdiskussion über Waffengewalt teil. Foto: Steven Senne / dpa



Zeichen der Trauer: Am 14. Februar hatte der 19-jährige Nikolas Cruz an der Marjory Stoneman Douglas Highschool um sich geschossen. Foto: STRINGER / REUTERS

14 Jugendliche und drei Erwachsene tötete der Täter bei dem Massaker. Foto: STRINGER / REUTERS

González selbst stand während der Proteste in der Nähe des Capitols in der US-Hauptstadt auf der Bühne. Sie redete nicht lange, nannte die Namen der 17 Toten des Amoklaufs und erzählte, was ihre Mitschüler nun alles nicht mehr machen können – dann wurde sie still. Stolz und ruhig stand sie da, während ihr Tränen über das Gesicht liefen. Die Massen vor der Bühne taten es ihr gleich - und blieben still.

Emma González, Schülerin an der High School in #Parkland, an der ein Attentäter Mitte Februar 17 Menschen erschoss, spricht auf dem #MarchForOurLives vor hunderttausenden Menschen. Sie redet nur kurz, dann schweigt sie. Insgesamt 6:20 Minuten. So lange dauerte der #Amoklauf. pic.twitter.com/YO0h3KHMDg — ZDF heute journal (@heutejournal) 24. März 2018

Irgendwann, als die Stille schon fast quälend wurde, ertönte ein leises Piepen. Insgesamt sechs Minuten und 20 Sekunden stand Emma González in dem Moment am Mikrofon. So lange hatte es am 14. Februar gedauert, bis der Amokläufer an der Schule 14 Schüler und drei Lehrer getötet hatte.

"Kämpft für euer Leben, bevor das der Job von irgendjemand anderem wird", rief Emma González noch wütend hinterher, dann ging sie von der Bühne. (sdo)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.