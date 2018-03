Ralf Stegner und Karl Lauterbach fordern die Abkehr von Hartz IV

Berlin. Die Debatte um Hartz IV hat nun auch die SPD erfasst. Rufe nach einer Abschaffung des Systems, das einst unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeführt wurde, kommen jetzt auch aus der Parteispitze.

"Wir brauchen eine Alternative zu Hartz IV", sagte SPD-Vize Ralf Stegner laut einem Bericht des "Spiegel". Stegner weiter: "Das aktuelle System befördert Abstiegsängste, viele Empfänger fühlen sich abgeschrieben, zu wenige schaffen den Übergang in normale Arbeit." Die Sozialleistung für Langzeitarbeitslose decke zwar den Grundbedarf, bedeute aber dennoch Armut: "In einer reichen Gesellschaft wie unserer sollte so etwas nicht sein."