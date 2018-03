Islam-Streit: Seehofer ist verärgert über Kanzlerin Merkel

Berlin. In der Bundesregierung eskaliert der Streit über den Islam in Deutschland. Der Konflikt zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Innenminister Horst Seehofer (CSU) über den Umgang mit dem Islam hat sich verschärft.

"Ich werde meine Politik nicht um ein Jota ändern", sagte Seehofer dem "Spiegel". Die Bundeskanzlerin hatte zuvor am vergangenen Mittwoch in ihrer Regierungserklärung Seehofers Aussage widersprochen, wonach der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Da inzwischen 4,5 Millionen Muslime in Deutschland lebten, sei auch deren Religion Teil des Landes, so Merkel.