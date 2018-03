JU-Chef Paul Ziemiak fordert freien Sonntag für Politiker

Berlin. Politiker sollten nach Ansicht des Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak , sonntags künftig grundsätzlich frei haben. Alle Versuche, Politikern mehr Zeit zum Nachdenken und Zuhören zu verschaffen, seien bisher ins Leere gelaufen, sagte Ziemiak der "Rheinischen Post" in einem gemeinsamen Zeitungsinterview mit dem Chef der Jungsozialisten, Kevin Kühnert .

"Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Das betrifft die Parlamentsarbeit und den Medienalltag", sagte Ziemiak. Immer seien schnelle Antworten gefordert. "Dabei fände ich es gut, wenn wir den Sonntag wieder zu einem wirklich freien Tag erklären könnten. Ohne Parteiveranstaltungen, Medienanfragen oder offene Einkaufsläden."

Für Kühnert dagegen geht eine solche Forderung "an der Realität in der Politik vorbei". Er verweist auf die ehrenamtliche Arbeit bei den Jusos, die oft an Wochenenden stattfinde. "Sonst würde kaum noch einer mitmachen können", so Kühnert. (dpa/br)

