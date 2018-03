Russland: Videos sollen Wahlmanipulationen zeigen

Moskau. Auf zahlreichen Videos, die im Netz kursieren, soll zu sehen sein, wie mehrfach Stimmzettel bei der Präsidentschaftswahl in Russland abgegeben werden. Sowohl Wähler als auch Mitarbeiter der Wahllokale sollen dabei beobachtet worden sein, wie sie mehrere Zettel in Wahlurnen werfen. Die Echtheit der Videos kann nicht überprüft werden. Zudem waren zwar in vielen, aber nicht allen Lokalen Kameras installiert. Opposition und Nichtregierungsorganisationen meldeten jedoch Hunderte Unregelmäßigkeiten.

Die Bewegung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, die nach eigenen Angaben rund 33.000 Beobachter in die Wahlbüros entsandt hatte, meldete beobachtete Manipulationen. Besonders betroffen gewesen sein sollen Moskau und die umliegende Region, St. Petersburg und Baschkirien im Ural.

Putin tritt vierte Amtszeit mit überwältigender Mehrheit an Wladimir Putin hat die Präsidentschaftswahlen in Russland mit einer überwältigenden Mehrheit von 76,67 Prozent gewonnen. Demnach übertraf der 65-Jährige noch sein Wahlergebnis von 2012 und sc... Putin tritt vierte Amtszeit mit überwältigender Mehrheit an

Nawalny und seine Helfer dokumentierten Manipulationen

Ein von Nawalny auf seiner Website veröffentlichtes Video zeigt offenbar, wie in einem Wahllokal im Osten Russlands gefälschte Stimmzettel in die Wahlurnen gestopft wurden. Die Polizei war massiv gegen Anhänger Nawalnys vorgegangen, der zu einem Boykott aufgerufen hatte.

Insgesamt waren zur Wahl rund 145.000 Wahlbeobachter aus dem In- und Ausland im Einsatz. Oppositionelle Wahlbeobachter beklagten, dass sie an vielen Orten nicht in die Wahllokale durchgelassen wurden.

Der russische Präsident Wladimir Putin begibt sich mutig am Seligersee in Svetlitsa (Russland) in der Nähe des Nilow-Klosters in ein Eisloch. Heute sind in Russland wieder Hunderttausende Menschen im Eiswasser untergetaucht, um das kirchliche Fest der Taufe Jesu zu feiern. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Mit einem Schaffellmantel und passenden Stiefeln geht es für den Präsidenten am Morgen in Richtung Eisbad. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Mit nackter gestählter Brust bekreuzigt sich Putin im Eiswasser. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Und auch dieser Herr nimmt an dem traditionellem Eisbad bei einer ungefähren Außentemperatur von minus 40 Grad Celsius teil. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Mit dem Sprung in Teiche, Flüsse oder eigens aufgestellte Becken erinnern Gläubige zum orthodoxen Dreikönigstag (Epiphanias) am 19. Januar an die Taufe Jesu. Dieser Gläubige nutzt die ukrainische Flagge als Segel, um in Kiew (Ukraine) ins Wasser zu springen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS



Priester führen durch die Zeremonie. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Russisch-orthodoxe Gläubige waschen sich bei den traditionellen Eisbädern symbolisch von ihren Sünden rein. Das von Geistlichen gesegnete Wasser soll Geist und Seele läutern. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Der 19. Januar ist einer der höchsten Feiertage der russisch-orthodoxen Kirche. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Die niedrigen Temperaturen halten augenscheinlich nicht von dem Ritual ab. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Die Eisbäder haben vielerorts die Form eines Kreuzes. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS



Das Eisbad gehört zu den beliebtesten und zugleich extremsten orthodoxen Traditionen. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Schnell raus aus dem eisigen Wasser – denken sich wohl diese drei Frauen in Kiew. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

An diesen Tagen im Januar wird es für gewöhnlich immer frostiger. Der extreme Temperatursturz wird auch „Epiphanias-Frost“ genannt. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Im russischen Novosibirsk geht es für diesen jungen Mann nur mit Schlappen und Badehose ins eisige Wasser. Foto: Ilnar Salakhiev / dpa

Ein russischer orthodoxer Gläubiger bekreuzigt sich. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa



Starke Szenerie auch im russischen Tyarlevo. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa

Vor dem Spektakel war Eishacken angesagt. Foto: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

Nach vorläufigem Endergebnis hat Kremlchef Wladimir Putin die Präsidentenwahl in Russland mit 76,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Es ist das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere. Damit bleibt der 65-Jährige wie erwartet für sechs weitere Jahre im Amt.

Wahlergebnis keine Überraschung

Die Wiederwahl Putins mit einem hohen Ergebnis galt bereits vor der Wahl als gesetzt, die anderen sieben Kandidaten hatten keine Aussicht auf Erfolg. Den zweiten Platz erreichte der Kommunist Pawel Grudinin mit 11,8 Prozent, dahinter lag der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski mit 5,6 Prozent. Für die liberale TV-Journalistin Xenia Sobtschak stimmten 1,6 Prozent, vier weitere Kandidaten erhielten noch weniger Stimmen.

Nach Angaben der Wahlleiterin Ella Pamfilowa stimmen 67 Prozent der Wahlberechtigten ab. Im Jahr 2012 lag die Wahlbeteiligung bei 64,3 Prozent.

Heiko Maas: Kein fairer politischer Wettbewerb

Bundesaußenminister Heiko Maas kritisierte den Ablauf der Präsidentschaftswahl in Russland. Das Ergebnis sei genauso wenig überraschend gewesen wie die Umstände der Abstimmung, sagte Maas am Montag vor einem EU-Außenministertreffen in Brüssel. "Von einem fairen politischen Wettbewerb kann sicher nicht in allen Punkten die Rede sein." Die Tatsache, dass die Wahl auch auf dem völkerrechtswidrig annektiertem Gebiet der Krim stattgefunden habe, sei nicht akzeptabel. (dpa)





© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.