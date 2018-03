Ankara: 73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert

Zum ersten Mal meldet sich die Familie eines 73-jährigen Deutschen zu Wort: Der Mann sitze seit August in Isolationshaft in der Türkei.

In diesem Gefängnis in Silivri war der Journalist Deniz Yücel inhaftiert (Archivbild).

Gefängnis 73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert

Istanbul. Nach der Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel aus türkischer Haft bitten die Angehörigen eines weiteren inhaftierten Deutschen die Bundesregierung um mehr Engagement in dessen Fall. Ihr 73-jähriger Vater Enver Altayli sitze seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft, sagte Altaylis Tochter Zehra Der der Deutschen Presse-Agentur. Die Familie wende sich aus Verzweiflung über die andauernde Untersuchungshaft ohne Anklage erstmals an die Öffentlichkeit.

"Wir würden uns wünschen, dass die Bundesregierung stärker auf seine Entlassung aus der Untersuchungshaft hinwirkt und darauf, dass der Prozess beschleunigt wird", sagte Zehra Der. Altayli wurde am 20. August in Antalya festgenommen, wo die Familie eine Ferienanlage betreibt. Sechs Tage später wurde U-Haft wegen Terrorvorwürfen gegen ihn verhängt. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Sincan in Ankara.

Einem Bericht der regierungsnahen türkischen Tageszeitung "Sabah" zufolge war Enver Altayli zwischen 1968 und 1973 für den türkischen Geheimdienst "MIT" tätig. Nach einigen Jahren im europäischen und sowjetischem Ausland, habe er 1986 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. In den 1980er und 1990er Jahren soll Altayli als Berater für die türkische Ministerpräsidenten Turgut Özal und später Süleyman Demirel gearbeitet haben. Die Sahab bezieht sich in ihrem Bericht auf das Verhörprotokoll, das der Zeitung offenbar zugespielt wurde.

Vier Deutsche noch immer in Türkei in Haft

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt. Die Botschaft stehe mit den türkischen Behörden und der Familie in Kontakt. Derzeit sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch vier Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert: Altayli und drei weitere Bundesbürger, deren Identität nicht bekannt ist.

Druck der Bundesregierung hatte vor gut einem Monat zur Freilassung Korrespondenten Deniz Yücels geführt. Altayli werden Verbindungen zur Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Nach dem Vernehmungsprotokoll, das der dpa vorliegt, weist Altayli alle Vorwürfe zurück. (dpa/sat)

