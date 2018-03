Russland verweist 23 britische Diplomaten des Landes

Der Streit um den Anschlag auf einen russischen Ex-Spion eskaliert weiter. Russland kündigt weitere Maßnahmen an.

Der britische Botschafter in Russland: Laurie Bristow. Er wurde vom russischen Außenministerium einbestellt.

Moskau. Russland weist im Streit mit Großbritannien um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal 23 britische Diplomaten aus. Das teilte das Außenministerium am Samstag in Moskau mit. Die Betroffenen hätten eine Woche Zeit das Land zu verlassen. Zugleich werde das britische Kulturinstitut in Russland geschlossen.

Erst kurz zuvor wurde bekannt, dass das russische Außenministerium den britischen Botschafter im Streit um den Giftanschlag einbestellt hat. Das bestätigte die Behörde in Moskau am Samstag der Agentur Tass. Das Treffen mit Botschafter Laurie Bristow soll im Laufe des Tages stattfinden. Details waren bislang nicht bekannt.

Moskau weist Gift-Vorwürfe zurück

London hatte am vergangenen Mittwoch gefordert, dass 23 russische Diplomaten binnen einer Woche Großbritannien verlassen müssen. Kurz darauf deutete auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow an, dass Moskau ebenfalls britische Vertreter ausweisen wolle. Offen war jedoch, wann Russland diesen Schritt gehen und wie viele Diplomaten betroffen sein würden.

Hintergrund ist der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal und dessen Tochter. Russland hatte ein britisches Ultimatum zur Aufklärung des Attentats verstreichen lassen. Moskau weist die Vorwürfe zurück. (dpa/rtr)

