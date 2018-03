Wie Horst Seehofer mit seiner Islam-Aussage provoziert

Berlin. Das Innenministerium kann man auf vielerlei Weise betreten, durch das Haupttor, am roten Teppich entlang, durch Hinter- und Nebeneingänge, durch die Garage und mit dem Aufzug in die Chefetage. Horst Seehofer tat es auf seine Art: Er trat die Tür ein, krachend, unüberhörbar, unübersehbar.

Kaum einen Tag im Amt und wir wissen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört und ein Masterplan für Abschiebungen eilt. Das ist quasi sein Sofortprogramm. Daran fällt auf, dass es Botschaften der Ausgrenzung sind und dass sie die meisten Bürger bestenfalls mittelbar betreffen.

Seehofer hätte besser Schutz vor Kriminalität versprechen sollen

Denn die meisten Deutschen sind keine Muslime. Und sie sind erst recht keine Abschiebefälle. Der neue Innenminister hätte uns besser mehr Schutz vor Kriminalität versprechen sollen, etwa vor Terror und Wohnungseinbrüchen, oder – wenn er schon so auf Ausländer fixiert ist – auch einen Masterplan für Integration.

Seehofer wird nie mehr so stark sein wie jetzt. Zum einen sind die ersten 100 Tage im Amt wie ein weißes Blatt, das darauf wartet, dass man es vollschreibt oder zusammenfaltet, so dass wenigstens ein Papiertiger daraus wird. Zum anderen kennt der Innenminister die Begrenzungen des Amts nicht. Die wird er früh genug erfahren.

Dann wird er feststellen, dass nicht der Bund, sondern in erster Linie die Länder abschieben, zum Teil die Kommunen, und dass sie es auch nicht immer selbst in der Hand haben, weil oft Papiere fehlen und Herkunftsstaaten sich querlegen.

Christian Lindner reagierte klug

Seehofer wird es so ergehen wie vielen Ministern vor ihm. Sie kommen als Föderalisten ins Amt und konvertieren zum Zentralismus. Abschieben, sofort – als Bundesminister würden sie gern par ordre de mufti entscheiden. Womit wir beim Islam sind, der nicht zu Deutschland gehört .

Die klügste Reaktion kam von FDP-Chef Christian Lindner, der die Debatte als überflüssig ("lenkt ab") abtat. Die Ironie ist, dass man von einem Innenminister Taten erwartet, harte Fakten für Sicherheit, Seehofer sich stattdessen mit einem Glaubensbekenntnis einführt; mit dem Bekenntnis, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am 14. März zum vierten Mal als Regierungschefin gewählt worden. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Szene der Wiederwahl zur Bundeskanzlerin am 14.März: Angela Merkel wird von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nach der Wahl im Bundestag wurde Merkel von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Kanzlerin ernannt. Das neue Bundeskabinett stand schon einige Tage zuvor fest. CDU und SPD stellen jeweils sechs, die CSU drei Minister. Dazu kommen noch Staatsminister. So sieht Merkels viertes Kabinett aus: Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Der 45 Jahre alte CDU-Politiker Helge Braun ist Kanzleramtsminister. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Peter Altmaier (CDU), bisher Kanzleramtsminister, ist der neue Wirtschaftsminister. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Ursula von der Leyen (CDU) bleibt Bundesverteidigungsministerin. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Jens Spahn (CDU), bislang parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, ist nun Gesundheitsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner ist CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz und Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Sie hat das Amt als Landwirtschaftsministerin übernommen. Foto: Andreas Arnold / dpa

Anja Karliczek (CDU), zuvor einfaches Bundestagsmitglied aus NRW, ist Ministerin für Bildung und Forschung. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Monika Grütters (CDU) führt ihr Amt als Kulturstaatsministerin weiter. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images



Aus der CSU besetzen drei Politiker Ministerposten. Der bisherige bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer ist als Innenminister auch für die Bereiche Heimat und Bauen zuständig. Foto: Sven Hoppe / dpa

Andreas Scheuer (CSU), zuvor Generalsekretär seiner Partei, hat das Amt des Bundesverkehrsministers inne. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gerd Müller (CSU) ist bisheriger und aktueller Bundesentwicklungsminister. Foto: Rainer Jensen / dpa

Die CSU-Politikerin Dorothee Bär hat die Verantwortung als neue Staatsministerin für Digitales übernommen. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Aus der SPD sind sechs Minister im Kabinett vertreten. Olaf Scholz, zuvor Hamburgs Erster Bürgermeister, ist nun Finanzminister und Vizekanzler. Foto: Karlheinz Schindler / dpa



Heiko Maas (SPD), früherer Justizminister, führt nun das Auswärtige Amt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Katarina Barley (SPD) ist Justizministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ist Arbeits- und Sozialminister. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Svenja Schulze, bisher Generalsekretärin der NRW-SPD, hat den Posten als Umweltministerin inne. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Franziska Giffey, (SPD), zuvor Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, ist nun Familienministerin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa



Für Michael Roth hat sich nichts geändert. Er ist weiterhin Staatsminister für Europaangelegenheiten im Auswärtigen Amt Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Bundestagsabgeordnete und Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Michelle Müntefering, ist nun Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Das darf er sagen, als Innenminister ist er für Religionen zuständig, aber es ist überflüssig. Es ändert nichts an der Realität (Millionen Muslime in Deutschland, Minarette in deutschen Städten), stärkt weder die Integration noch den Zusammenhalt.

Verbalradikalismus hat in der CSU Tradition, sagt indes nicht viel über die künftige Amtsführung aus. Der Seehofer, den wir kennen, lebt nach der Devise "hier stehe ich und kann auch anders".

Seehofer könnte mehr erreichen als sein Vorgänger

Und tatsächlich: Der Innenminister hat auch gesagt, dass er sich mit muslimischen Verbänden an einen Tisch setzen und "den Dialog suchen und da wo nötig noch ausbauen" will. Vorgänger de Maizière war zu nachgiebig. Unter anderem ließ er zu, dass konservative Verbände den Ton angeben und moderne Muslime beim Dialog an den Rand gedrängt wurden.

Gut möglich, dass ein Haudegen wie Seehofer mehr als de Maizière erreicht.

Viele sind Seehofer auf den Leim gegangen

Was nun seinen Islam-Satz betrifft, so war es die Visitenkarte eines Stimmungspolitikers und Provokateurs. Zwei Frauen, zwei Ministerinnen haben sich nicht aus der Reserve locken lassen: Franziska Giffey (Familie) müsste aus Erfahrung mehr über gelungene oder misslungene Integration wissen als Seehofer. Und Katarina Barley wäre als Justizministerin im Kabinett seine berufene Gegenspielerin.

Viele andere, die sich an ihm abgearbeitet haben, von den Grünen und der SPD über die Integrationsbeauftragte bis zur Kanzlerin, sind dem Schlitzohr auf den Leim gegangen. Weitere Reaktionen bitte an: Minister für Innen, für Heimat, Bau und Provokation, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin.

