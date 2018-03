"Islam gehört zu Deutschland": Merkel widerspricht Seehofer

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt im Gegensatz zum neuen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei ihrer Unterstützung des Satzes "Der Islam gehört zu Deutschland".

Das Land sei historisch christlich und jüdisch geprägt, inzwischen lebten aber auch Millionen Muslime in Deutschland, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Auf der Basis unserer Werte- und Rechtsordnung gehört auch deren Religion, gehört auch der Islam inzwischen zu Deutschland", so Seibert.