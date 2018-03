Von der Leyen: Giftanschlag auf Skripal "schwere Gefährdung"

Ursula von der Leyen hat sich mit einem ernsten Aufruf an Russland gerichtet.

Berlin. Nach der Giftattacke auf einen früheren Doppelagenten in Großbritannien, Sergej Skripal, hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen Russland dringend aufgefordert, zur Aufklärung dieses Verbrechens beizutragen. "Wir nehmen das sehr, sehr ernst", sagte von der Leyen am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Sie erinnerte an das Attentat auf den Ex-Agenten Alexander Litwinenko: Russland habe 2006 einen Spion in Großbritannien mit radioaktivem Material getötet. "Russland muss seinen Teil zur Aufklärung beitragen", verlangte die CDU-Politikerin.

"Wir sehen, wie der Verbündete Assad Giftgas einsetzt"

Von der Leyen zog eine Verbindung zum Engagement Russlands im Syrien-Krieg an der Seite des Präsidenten Baschar al-Assad: "Wir sehen, wie der Verbündete Assad Giftgas einsetzt. Russland ist der Verbündete von Assad. Deshalb ist es für Russland entscheidend aufzuklären, was dort geschehen ist." London wirft Moskau vor , für den Mordanschlag auf den Ex-Spion und dessen Tochter mit Nervengift in Südengland verantwortlich zu sein.

Moskau weist Anschuldigungen in Gift-Affäre weiter zurück Russland weist die britischen Anschuldigungen in der Gift-Affäre um Sergej Skripal weiter zurück. Die britische Regierung wirft Russland vor, den Ex-Doppelagenten in Großbritannien vergiftet zu ... Moskau weist Anschuldigungen in Gift-Affäre weiter zurück

Die Bundesverteidigungsministerin sagte: "Das ist eine schaurige Waffe, die dort eingesetzt worden ist." Das Attentat sei ein "schwerer Bruch aller internationale(n) Abkommen, was Chemiewaffen angeht".

Großbritannien verhängt Strafmaßnahmen

Von der Leyen sagte weiter: "Es ist eine schwere Gefährdung von unendlich vielen Unschuldigen." Sie werde am Donnerstagnachmittag mit ihrem britischen Amtskollegen Gavin Williamson telefonieren, der ihr Hintergründe zur Tat mitteilen wolle.

"Novitschok"-Mitentwickler: "Russland ist Urheber des Anschlags" Nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia weist Russland jegliche Schuld von sich. Unterdessen sieht Wil Mirzajanow, Chemiker und Mitentwickler des Nerv... "Novitschok"-Mitentwickler: "Russland ist Urheber des Anschlags"

Großbritannien hat Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Giftattacke verhängt und unter anderem 23 russische Diplomaten zum Verlassen des Landes aufgefordert. Nun wird eine Reaktion Russlands erwartet. (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.