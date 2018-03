Die neue GroKo ist noch nicht vereidigt, da legt der Innenminister schon los. Seehofer will Deutschland so sicher machen wie Bayern.

Die CSU schickt Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller als Bundesminister in die neue Bundesregierung. Parteichef Seehofer soll Bundesinnenminister werden, Scheuer das Verkehrsministerium...

Die CSU schickt Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller als Bundesminister in die neue Bundesregierung. Parteichef Seehofer soll Bundesinnenminister werden, Scheuer das Verkehrsministerium...

CSU-Minister für die GroKo: Seehofer, Scheuer und Müller Die CSU schickt Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller als Bundesminister in die neue Bundesregierung. Parteichef Seehofer soll Bundesinnenminister werden, Scheuer das Verkehrsministerium...

Innenminister Seehofer kündigt „Masterplan“ für Abschiebungen an

Berlin. Der designierte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU ) hat als eine seiner ersten Amtshandlungen einen "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" angekündigt. Dafür werde er sich gleich nach der Amtsübernahme mit allen Mitarbeitern und den nachgeordneten Behörden zusammensetzen.

"Die Zahl der Rückführungen muss deutlich erhöht werden. Besonders bei Straftätern und Gefährdern unter den Asylbewerbern müssen wir härter durchgreifen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag" (Bezahlinhalt).

"Dann ist Ende der Diskussion"

Generell kündigte Seehofer "null Toleranz gegenüber Straftätern" an. Dabei setzt er auch auf eine wirksame Videoüberwachung an allen Brennpunkten im Land. "Wir wollen ein weltoffenes und liberales Land bleiben. Aber wenn es um den Schutz der Bürger geht, brauchen wir einen starken Staat. Dafür werde ich sorgen." Von der neuen Bundesregierung forderte Seehofer eine zügige Umsetzung des Koalitionsvertrages: "Nach Ostern gibt es die erste Kabinettsklausur und dann ist Ende der Diskussion. Dann wird umgesetzt!"

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist noch geschäftsführend im Amt: Am 14. März soll sie zum vierten Mal als Regierungschefin gewählt werden. Das neue Bundeskabinett steht. CDU und SPD stellen jeweils sechs, die CSU drei Minister. Dazu kommen noch Staatsminister. So wird Merkels viertes Kabinett aussehen: Foto: Sean Gallup / Getty Images

Der 45 Jahre alte CDU-Politiker Helge Braun wird Kanzleramtsminister. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Peter Altmaier (CDU), bisher Kanzleramtsminister, wird neuer Wirtschaftsminister. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) bleibt Bundesverteidigungsministerin. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Jens Spahn (CDU), bislang parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, wird Gesundheitsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Julia Klöckner ist CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz und Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Sie wird neue Landwirtschaftsministerin. Foto: Andreas Arnold / dpa

Anja Karliczek (CDU) war bislang einfaches Bundestagsmitglied aus NRW. Sie wird Ministerin für Bildung und Forschung. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Monika Grütters (CDU) war bislang Kulturstaatsministerin und soll das Amt auch weiterführen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Auch bei der CSU stehen die Ministerposten fest: Der bisherige bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer wird als Innenminister auch für die Bereiche Heimat und Bauen zuständig sein. Foto: Sven Hoppe / dpa

Andreas Scheuer (CSU), bisher Generalsekretär seiner Partei, wird Bundesverkehrsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Gerd Müller (CSU) bleibt Bundesentwicklungsminister. Foto: Rainer Jensen / dpa

Die CSU-Politikerin Dorothee Bär wird neue Staatsministerin für Digitales. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Auch die Namen der künftigen SPD-Minister sind nun offiziell. Olaf Scholz, bisher Hamburgs Erster Bürgermeister, wird Finanzminister und Vizekanzler. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Heiko Maas (SPD), bislang Justizminister, übernimmt künftig das Auswärtige Amt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Katarina Barley (SPD) wird Justizministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, wird Arbeits- und Sozialminister. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Svenja Schulze, bisher Generalsekretärin der NRW-SPD, übernimmt den Posten als Umweltministerin. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Franziska Giffey, (SPD), bislang Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, wird die künftige Familienministerin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Michael Roth bleibt Staatsminister für Europaangelegenheiten im Auswärtigen Amt Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Bundestagsabgeordnete und Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Michelle Müntefering, wurde zur Staatsministerin für internationale Kulturpolitik ernannt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Seehofer übernimmt in der Neuauflage der großen Koalition das um Wohnungsbau und Heimat erweiterte Innenministerium. Seinen Posten als bayerischer Ministerpräsident will der 68-Jährige in Kürze abgeben, um den Weg für die Wahl seines designierten Nachfolgers Markus Söder freizumachen. (dpa/rtr)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.