Syrien-Krieg: Erste Rebellen verlassen Berichten zufolge Ost-Ghuta

Lage in Ost-Ghuta: Was bringt die Hilfe, wenn wir sterben? In der Rebellenhochburg Ost-Ghuta sind rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Ihnen zu helfen ist nach Angaben der Vereinten Nationen derzeit äußert schwierig. Immer wieder gefährdeten Kampfhandlungen den Einsatz der Helfern vor Ort.