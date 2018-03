Warum die SPD-Spitze Sigmar Gabriel als Minister ausbootete

Sigmar Gabriel bei seinem Sprung in die Spitzenpolitik: Am 15. Dezember 1999 wurde der gebürtige Goslarer als Ministerpräsident Niedersachsens vereidigt. Schon 1977 war er als 18-Jähriger in die SPD eingetreten. Nach einigen Jahren in der Kommunalpolitik zog Gabriel 1990 in den Landtag ein.

Foto: REUTERS / Peter Mueller / REUTERS