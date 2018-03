SPD-Frau Franziska Giffey wird offenbar Familienministerin

Berlin. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wechselt als Bundesministerin ins Kabinett von Angela Merkel, wie die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Die 39-Jährige, die in Frankfurt (Oder) geboren wurde und in Fürstenwalde im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree aufwuchs, wurde schon seit einigen Wochen als mögliche Chefin des Familienressorts gehandelt. Dies berichtete am Donnerstag auch die "Bild".