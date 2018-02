Anja Karliczek: Das muss man über die designierte Bildungsministerin wissen

Anja wer? Sie ist die Überraschungsfigur in Merkels Kabinett. Wir trafen die designierte Bildungsministerin zum Exklusiv-Video-Interview.

Berlin. Anja Karliczek? Da schütteln selbst langjährige Parteimitglieder den Kopf. Wir haben bei der CDU-Basis den "Karli-Check" gemacht. Das Ergebnis: Kaum ein Mitglied weiß so richtig über die designierte Bildungsministerin Bescheid. Ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass die CDU-Politikerin noch so unbekannt ist? Was sagt sie selbst dazu?

Anja Karliczek zuckt mit den Schultern: "Schwer zu sagen – wichtig ist, dass ich jetzt eine Chance bekomme, reinzukommen." Warum Kanzlerin Angela Merkel sie ausgewählt hat und wieso die Arbeit ihres Ministeriums für die Deutschen besonders wichtig werden wird, das erzählt die CDU-Politikerin selbst im Video-Interview. Wir fragen sie außerdem, ob es stillos ist, Posten zu verteilen, bevor eine Regierung steht. Über das und noch mehr spricht Karliczek im Video-Interview.

