CDU: Das sind Angela Merkels Minister-Kandidaten

Merkels neue Minister: Spahn, Braun, Karliczek und Klöckner Die Mannschaft von Angela Merkel für eine GroKo steht: Die Bundeskanzlerin hat in Berlin die sechs Minister vorgestellt, die künftig für die CDU am Kabinettstisch sitzen sollen. Mit Jens Spahn ...

Berlin. Beim CDU-Parteitag in Berlin hat Angela Merkel ihre Minister-Kandidaten für eine Neuauflage der großen Koalition bekannt gegeben. Während die CDU somit weitestgehend Klarheit geschaffen hat, will die SPD mit ihrer Personalentscheidung noch abwarten.

Doch auch bis zum Statement Merkels war lange spekuliert worden, wer Kandidat für ein neues Kabinett unter Bundeskanzlerin Angela Merkel werden würde. Fest stand bisher lediglich, dass der bisherige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) einem kommenden Kabinett nicht mehr angehören würde. Nach Informationen der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa steht nun fest, wer welches Ministerium bei einer möglichen Neuauflage der GroKo für die CDU führen soll:



• Kanzleramt: Helge Braun, bislang als Staatsminister im Kanzleramt zuständig für die Bund-Länder-Beziehungen

• Wirtschaft: Peter Altmaier , bislang Kanzeramtschef und geschäftsführender Finanzminister

• Verteidigung: Ursula von der Leyen, wie bislang

• Gesundheit: Jens Spahn , bislang Staatssekretär im Finanzministerium

• Landwirtschaft: Julia Klöckner , bislang CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz

• Bildung und Forschung: Anja Karliczek, bislang einfaches Bundestagsmitglied

• Kulturstaatsministerin: Monika Grütters, wie gehabt

Union und SPD haben sich auf auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Sozialdemokraten sollen gleich sechs Ministerien bekommen. Wir stellen die möglichen künftigen Ministerposten der Groko vor. Ursula von der Leyen (CDU) soll Verteidigungsministerin bleiben. Angela Merkel hat sich am 25. Februar auf ihre Kandidaten für ein mögliches neues Kabinett festgelegt. Foto: POOL / REUTERS/

Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier übernimmt das Wirtschaftsressort. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Für das Ressort Ernährung und Landwirtschaft wurde die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner von Angela Merkel ausgewählt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Das Amt des Gesundheitsministers wird der bisherige Finanz-Staatssekretär und konservative Merkel-Kritiker Jens Spahn für die CDU übernehmen – sollte es zu einer Neuauflage der großen Koalition kommen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Die Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek (CDU) soll das Ressort Forschung und Bildung übernehmen. Foto: Friso Gentsch / dpa



Monika Grütters (CDU), Staatsministerin für Kultur und Medien, dürfte ihren Posten behalten. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Helge Braun (CDU) wird Kanzleramtsminister. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Annette Widmann-Mauz soll Staatsministerin für Integration im Kanzleramt werden. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) könnte in einer möglichen neuen Regierung Finanzminister werden. Er ist auch als Vizekanzler im Gespräch. Foto: Christian Charisius / dpa

Als neuer Innenminister könnte CSU-Chef Horst Seehofer nach Berlin wechseln – sein Ressort soll durch die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Andreas Scheuer (CSU) wird möglicherweise Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Heiko Maas (SPD) könnte Justizminister bleiben. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Wird sie die neue Entwicklungsministerin? Dorothee Bär von der CSU. Foto: Matthias Balk / dpa

Katarina Barley (SPD) übernimmt möglicherweise das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Barbara Hendricks (SPD) könnte Bundesumweltministerin bleiben. Foto: Britta Pedersen / dpa



Die Berliner Abgeordnete Eva Högl (49) könnte das Ministerium Arbeit und Soziales übernehmen. Eigentlich ist sie eine Innenexpertin, die sich im Untersuchungsausschuss zur rechten NSU-Terrorzelle einen Namen machte. Foto: Britta Pedersen / dpa

CSU-Chef Horst Seehofer hat vor einigen Wochen bereits erklärt, dass Innenministerium übernehmen zu wollen. Das Ministerium wird um die Bereiche Heimat und Bauen aufgewertet.

Merkel-Kritiker zufrieden mit Personal-Tableau

Der Wirtschaftsflügel der CDU hat die Personalentscheidungen von Parteichefin Merkel begrüßt. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT), Carsten Linnemann, sagte unserer Redaktion: "Die Debatten der letzten Wochen zeigen erste Erfolge. Es ist gelungen, ein überzeugendes Team aus erfahrenen Köpfen und neuen Impulsgebern zu präsentieren und damit zugleich die Breite der Volkspartei CDU darzustellen."

Der 40-jährige Finanzpolitiker, der zum Kreis der konservativen Merkel-Kritiker gehört, betonte gegenüber unserer Redaktion: "Jetzt wird es aber auch darauf ankommen, inhaltlich neue Akzente zu setzen und klares Profil zu zeigen, damit die Union wieder erkennbar wird und sich in einer Großen Koalition gut behaupten kann."

SPD will mit Verkündung warten

Die SPD will ihre Kandidaten für Ministerposten nicht vor Ende des Mitgliedervotums zum Koalitionsvertrag bekanntgeben. Bis zum 2. März können Parteimitglieder ihre Zustimmung oder Abneigung zu einer großen Koalition kundtun. Das Ergebnis des Entscheides ist für die Parteispitze bindend und wird am 4. März verkündet.

Die Ministernamen will die SPD-Parteispitze aber erst nach dem 4. März nennen. Zu einem früheren Termin sagte die designierte Parteichefin Andrea Nahles am Samstag in Jena: "Ausgeschlossen, das machen wir nicht". Bisher ist nur klar, dass Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz Finanzminister und Vizekanzler werden soll. (ac/FMG/dpa/rtr)

