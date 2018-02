SPD legt in Umfrage das erste Mal seit Wochen wieder zu

Berlin. In mehreren Umfragen unterschiedlicher Meinungsforschungsinstitute hat die SPD in der Wählergunst stetig abgenommen. Nun geht es für die Sozialdemokraten das erste Mal wieder bergauf.

Von einem historischen Umfragetief aus hat die SPD im ARD-Deutschlandtrend erstmals seit sieben Wochen leicht zugelegt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten laut der Erhebung von Infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin auf 17 Prozent. Das wäre ein Punkt mehr als beim Deutschlandtrend voriger Woche. Zuletzt hatte die SPD in der Umfrage am Jahresanfang hinzugewonnen, damals auf 21 Prozent. Bei einem anderen Umfrageinstitut war die SPD in dieser Woche auf 15,5 Prozent und damit erstmals hinter die AfD gerutscht.