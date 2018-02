Bundesverwaltungsgericht vertagt Urteil zu Fahrverboten

Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Entscheidung über Fahrverbote in deutschen Städten vertagt. Ein Urteil soll Ende Februar fallen.

Berufsverkehr auf der Corneliusstraße in Düsseldorf.

Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Entscheidung über Fahrverbote in deutschen Städten vertagt. Das Urteil solle am 27. Februar gesprochen werden, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher am Donnerstag. Das Rechtsgespräch habe deutlich länger gedauert, als vorgesehen. Ursprünglich war für Donnerstag die Entscheidung angedacht. (rtr/dpa)

