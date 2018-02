Donald Trump will nach Schulmassaker in Florida Lehrer bewaffnen

Washington. US-Präsident Donald Trump ist offen für die Idee, bewaffneten Überfällen auf Schulen mit mehr Waffen in Schulen zu begegnen. "Wir werden uns das sehr genau ansehen", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus. Man könne zum Beispiel Lehrer bewaffnen oder Waffen in Safes deponieren.

Der Präsident traf mehr als eine Stunde lang Überlebende und Angehörige des Schulmassakers in Florida vom vergangenen Mittwoch. An der Marjorie Stoneman High School in Parkland hatte ein 19-Jähriger 17 Menschen erschossen.

Heraufsetzen der Altersgrenze von Waffenkäufern

"Es gab zu viele Zwischenfälle", sagte Trump unter Anspielung auf andere tödliche Schießereien an Schulen, es habe danach zu viel leeres Gerede gegeben. "Wir müssen in dieser entsetzlichen Situation, die sich abspielt, etwas tun", sagte Trump.

Seinen Worten zufolge liegen nun mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Neben dem verdeckten Tragen von Waffen in Schulen nannte er strengere Überprüfungen von Waffenkäufern und ein Heraufsetzen ihrer Altersgrenze. Außerdem solle das Problem psychischer Erkrankungen angegangen werden, sagte Trump. Am Donnerstag präzisierte Trump seine Vorschläge.

So sollten nicht alle Lehrer, sondern nur an Waffen oder beim Militär ausgebildete Lehrkräfte Waffen erhalten, so Trump auf Twitter. Die Bewaffnung von Lehrern hätte zum einen eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Angreifer, zum anderen könnten sie Angreifer ausschalten, bevor die ersten Polizeikräfte eintreffen würden. Das Problem sei so ganz schnell gelöst.

I never said "give teachers guns" like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving "concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Februar 2018

In der gut einstündigen Veranstaltung im Weißen Haus spielten sich erschütternde Szenen ab. Überlebende von Parkland und Angehörige der Opfer früherer Massaker baten Trump zum Teil unter Tränen, Änderungen im Waffenrecht durchzusetzen. Sie nannten als Gegenmaßnahmen gegen Überfälle auch Präventionsprogramme, mehr Geld für psychisch Kranke und konsequentere Drills für Überfallsituationen an Schulen.

Trump twittert: "Müssen die Sicherheit unserer Kinder wahren!!"

"Ich kann hier sein, viele andere meiner Klassenkameraden nicht, das bringt einen einfach um den Verstand", sagte Schülerin Julie Cordover, die das Massaker in Florida überlebte. "Kein Kind soll so etwas durchmachen müssen", sagte ihr Schulkamerad Matthew Blank. "Ich möchte einfach darum bitten, dass sich nun etwas ändert", sagte seine Mutter Melissa.

Nach dem Treffen twitterte Trump, er werde sich immer an diese mit den mutigen Schülern, Lehrern und Familien verbrachte Zeit erinnern. Es gebe so viel Liebe inmitten des großen Schmerzes: "Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Wir müssen die Sicherheit unserer Kinder wahren!!"

I will always remember the time I spent today with courageous students, teachers and families. So much love in the midst of so much pain. We must not let them down. We must keep our children safe!!



Full Listening Session: https://t.co/x5VenyQX5p pic.twitter.com/CAPfX5odIp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Februar 2018

Trump steht nach den Toten von Parkland unter einigem Druck . Auf der anderen Seite ist seiner Anhängerschaft und sehr vielen Republikanern das Thema Waffen heilig. Sämtliche Vorschläge, die Trump in der emotional aufgeladenen Atmosphäre nach dem jüngsten Massaker nun genannt hat, müssten im Jahr der Kongresswahl durch Senat und Repräsentantenhaus. Das ist nicht sehr wahrscheinlich.

Michelle Obama spricht Schülern Mut zu

Die ehemalige First Lady Michelle Obama sprach den Schülern in Florida via Twitter Mut zu. "Ich bin schwer beeindruckt von den außergewöhnlichen Schülern in Florida. Wie jede Fortschrittsbewegung in unserer Geschichte wird die Waffenreform unnachgiebigen Mut und Ausdauer erfordern. Aber @barackobama und ich glauben an Euch. Wir sind stolz auf Euch, und wir stehen auf der gesamten Strecke hinter Euch."

I'm in total awe of the extraordinary students in Florida. Like every movement for progress in our history, gun reform will take unyielding courage and endurance. But @barackobama and I believe in you, we're proud of you, and we're behind you every step of the way. — Michelle Obama (@MichelleObama) 22. Februar 2018

Am Mittwoch waren in Washington mehrere Hundert protestierende Schüler vom Kapitol vor das Weiße Haus gezogen. Auch in Florida gingen Hunderte auf die Straße. Sie sagten, sie wollten in ihrem Kampf für ein strengeres Waffenrecht nicht nachlassen. (dpa)

