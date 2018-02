Deshalb schenkte Deniz Yücels Frau ihm einen Strauß Petersilie

Berlin. Ein Foto geht um die Welt: Ein sichtlich bewegter Deniz Yücel, gerade nach mehr als einem Jahr aus dem Gefängnis freigekommen , hält seine Frau Dilek Mayatürk Yücel im Arm – und einen Bund Petersilie in der Hand.

"Bei unserem ersten gemeinsamen Urlaub hatten wir immer so viel Petersilie im Strandkorb, dass Dilek sie zur "Blume unserer Liebe" erklärte", schrieb der deutsch-türkische Journalist im Dezember in der "Welt".

Deniz heiratete im April seine Frau

Deniz und Dilek Mayatürk heirateten im April in dem türkischen Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul. Während Dilek Mayatürk Briefe an ihren Mann regelmäßig mit Petersilienblüten verzierte, kaufte Deniz im Knastladen oft Dill und Petersilie. "Dill, der mich an Bäume erinnert und Petersilie, die mich an Dilek erinnert." (dpa)

