Verzicht auf Außenministerposten – Martin Schulz' Erklärung

Berlin. SPD-Chef Martin Schulz hat am Freitag seinen Verzicht auf den Eintritt in eine etwaige neue schwarz-rote Bundesregierung erklärt. Er hatte zunächst das Außenministerium übernehmen wollen. Die Erklärung des scheidenden Parteivorsitzenden im Wortlaut::

"Der von mir gemeinsam mit der SPD-Parteispitze ausverhandelte Koalitionsvertrag sticht dadurch hervor, dass er in sehr vielen Bereichen das Leben der Menschen verbessern kann. Ich habe immer betont, dass – sollten wir in eine Koalition eintreten – wir das nur tun, wenn unsere sozialdemokratischen Forderungen nach Verbesserungen bei Bildung, Pflege, Rente, Arbeit und Steuer Einzug in diesen Vertrag finden.