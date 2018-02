Groko: Druck aus der SPD – Martin Schulz verzichtet auf Außenministerium

Berlin. Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz verzichtet nach massivem Druck aus den eigenen Reihe n auf das Außenministerium in einer großen Koalition. Schulz erklärte am Freitag in Berlin, durch die Diskussion um seine Person sehe er ein erfolgreiches Votum der SPD-Mitglieder für eine neue große Koalition als gefährdet an. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind."

Hintergrund für die Entscheidung ist offensichtlich der Unmut an der SPD-Basis und besonders im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen über Schulz, der ursprünglich erklärt hatte, nicht in eine Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten.

Schulz: Von höchster Bedeutung, dass SPD-Mitglieder für Groko stimmen

Schulz erklärte, der von ihm gemeinsam mit der SPD-Parteispitze ausgehandelte Koalitionsvertrag könne in sehr vielen Bereichen das Leben der Menschen verbessern. "Ich habe immer betont, dass – sollten wir in eine Koalition eintreten – wir das nur tun, wenn unsere sozialdemokratischen Forderungen nach Verbesserungen bei Bildung, Pflege, Rente, Arbeit und Steuer Einzug in diesen Vertrag finden. Ich bin stolz sagen zu können, dass das der Fall ist."

Insbesondere die die Neuausrichtung der Europapolitik sei ein großer Erfolg. "Umso mehr ist es für mich von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen, weil sie von dessen Inhalten genauso überzeugt sind, wie ich es bin."

Berichte über ein Ultimatum an Schulz für Verzicht

Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf SPD-Kreise über Schulz' Verzicht berichtet. Die "Bild"-Zeitung hatte geschrieben, es gebe aus der SPD-Führung ein Ultimatum an Schulz, bis Freitagnachmittag auf das Außenamt zu verzichten. In der SPD wurde befürchtet, dass Personaldebatten die inhaltliche Diskussion überlagern und die Mitglieder eine große Koalition deswegen ablehnen.

Exklusiv: @MartinSchulz verzichtet auf Außenministerium in einer Großen Koalition. Noch heute Rückzug. @RNDnewsroom — Gordon Repinski (@GordonRepinski) 9. Februar 2018

Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es es in der NRW-SPD starke Bestrebungen, Schulz auf einen Verzicht auf das Ministeramt zu bewegen, wenn auch keine einheitliche Haltung dazu. "Es brodelt in der Partei", hieß es. In Parteikreisen hieß es, Schulz werde auch der Umgang mit Sigmar Gabriel vorgeworfen.

Ganz schön hart: So rechnet Sigmar Gabriel jetzt mit der SPD-Spitze ab ´ Ganz schön hart: So rechnet Sigmar Gabriel jetzt mit der SPD-Spitze ab

Gabriel hatte Schulz Wortbruch vorgeworfen

Der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Außenminister Gabriel hatte Schulz "Wortbruch" vorgeworfen. Gabriel machte der Parteiführung schwere Vorwürfe: "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt", hatte Gabriel am Donnerstag unserer Redaktion gesagt.

Welches Versprechen er meint, sagte er nicht. Gabriel hatte im Januar zugunsten von Schulz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtet, um Außenminister zu werden. Es wird kolportiert, dass Schulz ihm damals für den Fall einer neuen großen Koalition versprochen hat, dass er das Außenamt behalten darf. Ob das stimmt, ist unklar.

Nur noch ein Schatten seiner selbst? Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz während einer Pressekonferenz am 27. November 2017 in Berlin. Foto: Michael Kappeler / dpa

2017 zur Bundestagswahl angetreten, um Bundeskanzler zu werden. Doch nach der Wahl und den Koalitionsverhandlungen steht fest: Schulz schafft den Wandel nicht und muss sogar in der eigenen Partei den Vorsitz an Andrea Nahles abgeben. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Er steht für das Projekt Europa. Der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) trat als Kanzlerkandidat seiner Partei an – und scheiterte. Er fuhr mit der SPD ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Das Foto zeigt Schulz an einem seiner größten Tage – mit der Medaille des Friedensnobelpreises, die 2012 die Europäische Union als Institution erhielt. Foto: REUTERS / NTB SCANPIX / REUTERS

Europa ist für den Mann aus Würselen bei Aachen, der nahe der Grenze zu den Niederlanden aufwuchs, ein Herzensanliegen. Foto: dpa Picture-Alliance / Stephanie Lecocq / picture alliance / dpa

Zusammen mit dem EU-Kommissionpräsidenten Jean-Claude Juncker (l.) bildete Martin Schulz jahrelang das Führungsduo der EU. Foto: REUTERS / YVES HERMAN / REUTERS



Im November 2016 kündigte die SPD Schulz’ Wechsel von Brüssel nach Berlin an. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Das weckte in seiner Partei große Hoffnungen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Nachdem Sigmar Gabriel seinen Rücktritt als SPD-Chef erklärt hatte, ... Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

... ging Schulz ins Rennen als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Die Hoffnungen der Partei wurden jedoch enttäuscht. Die SPD fuhr ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl ein. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Die Parteispitze verständigte sich darauf, mit dem unterlegenen SPD-Kanzlerkandidat Schulz als Parteichef in die Opposition zu gehen und nicht mit der Union über eine neue Koalition zu verhandeln. Foto: Christian Charisius / dpa

Schulz hatte sich im Wahlkampf immer wieder zuversichtlich gezeigt. Die volle Unterstützung hatte er von Ehefrau Inge. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Schulz in ungewöhnlichem Outfit: Auf einem seiner Wahlkampftermine besichtigte Schulz in Eckernförde (Schleswig-Holstein) eine Fischräucherei – und musste deshalb einen Hygieneanzug tragen. Foto: Carsten Rehder / dpa

In der Flüchtlingspolitik engagierte sich Schulz besonders. Das Foto zeigt ihn im November 2015 in Athen beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Trotzdem konnte Schulz im Wahlkampf nicht entscheidend punkten – so wie beim TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel am 3. September in Berlin. Foto: Dpa / dpa



2016 erhielt Martin Schulz bei der Publishers Night in Berlin die „Goldene Victoria“. Foto: imago stock&people / imago/Agentur Baganz

Im September 2015 empfing Schulz als EU-Parlamentspräsident den Dalai Lama in Straßburg. Foto: REUTERS / VINCENT KESSLER / REUTERS

Papst Franziskus kam im November 2014 für eine Rede vor dem EU-Parlament nach Straßburg – und wurde natürlich begrüßt vom damaligen Hausherrn Martin Schulz. Foto: Patrick Hertzog / Agenzia Romano Siciliani/EU

2013 überreichte Martin Schulz der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai den Sacharow-Preis des EU-Parlaments. Foto: REUTERS / VINCENT KESSLER / REUTERS

Der Brexit der Briten war ein harter Schlag für Schulz. Das Foto zeigt ihn im September 2016 bei einem Treffen mit der neuen britischen Premierministerin Theresa May in London. Foto: REUTERS / STEFAN WERMUTH / REUTERS



Das „Projekt Europa“ begleitet Schulz nun von Berlin aus. Foto: REUTERS / VINCENT KESSLER / REUTERS

NRW-SPD-Chef Groschek: Disskussion um Glaubwürdigkeit

Schulz hatte nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag mit der Union außerdem angekündigt, nach dem anstehenden SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben.

Der Chef des größten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Mike Groschek, hatte mit Blick auf Schulz betont: "Es gibt Diskussionen um die Glaubwürdigkeit." Dem müssten sich Schulz und der gesamte Parteivorstand vor dem Mitgliederentscheid der SPD stellen. "Ich kann die Gefühlswallung und manche Faust auf dem Tisch verstehen." (dpa/moi)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.