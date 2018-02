Grünen-Chef Habeck: Gabriel hat Blick auf sich verloren

Berlin. Der neue Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat Verständnis für die scharfe Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) an dessen Partei geäußert. Dass Gabriel nun ", wo es für ihn wahrscheinlich zu Ende geht, so hinlangt", sei "irgendwie auch menschlich okay", sagte Habeck am Freitag dem ARD-"Morgenmagazin".

Habeck gewährte in dem Gespräch aber auch einen Einblick in das Innenleben eines Spitzenpolitikers. "Wir kehren unsere Gefühle ganz schön wenig nach außen", so Habeck, "die Selbstkontrolle in der Politik ist enorm." Da bestehe die Gefahr, dass man "ganz schnell den Außenblick verliert".

Gabriel war Schulz scharf angegangen

Wer sich so sehr auf seine Arbeit und seine Politik konzentriere, wie das bei Spitzenpolitikern oft der Fall sei, sei dann "immer wieder überrascht, dass andere einen nicht so toll finden", auch in der eigenen Partei, "und dass man den Blick auf sich selbst zu verlieren droht. Ich fürchte, dass Sigmar Gabriel das passiert ist".

Gabriel ist derzeit amtierenden Außenminister. Im Falle einer neuen großen Koalition hat aber Martin Schulz Anspruch auf den Posten erhoben. Gabriel hatte am Donnerstag SPD-Chef Martin Schulz Wortbruch vorgeworfen. "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt", sagte Gabriel unserer Redaktion. (W.B.)

Sigmar Gabriel bei seinem Sprung in die Spitzenpolitik: Am 15. Dezember 1999 wurde der gebürtige Goslarer als Ministerpräsident Niedersachsens vereidigt. Schon 1977 war er als 18-Jähriger in die SPD eingetreten. Nach einigen Jahren in der Kommunalpolitik zog Gabriel 1990 in den Landtag ein. Foto: REUTERS / Peter Mueller / REUTERS

Gratulation und Unterstützung gab es besonders von Genosse Gerhard Schröder. Foto: REUTERS / Christian Charisius / REUTERS

Gabriel war damals der dritte Ministerpräsident in einer Legislaturperiode. Zuvor hatten Gerhard Schröder und Gerhard Glogowski das Amt niederlegen müssen. Schröder wegen seines Wechsels ins Kanzleramt, Glogowski wegen des Vorwurfs, er habe sich durch seine Stellung materielle Vorteile verschafft. Foto: imago / imago stock&people

„Klar für Sigmar“ sollte Niedersachsen auch 2003 sein, zumindest nach Vorstellung der SPD. Allerdings setzte es bei der Landtagswahl in diesem Jahr eine schallende Ohrfeige: minus 14,5 Prozent, während die CDU mit Spitzenkandidat Christian Wulff über zwölf Prozent zulegte und die Wahl gewann. Foto: imago / imago stock&people

Von 2003 bis 2005 war Gabriel stellvertretender Vorsitzender der SPD in Niedersachsen und Chef des SPD-Bezirks Braunschweig. Und er hatte noch genug Zeit, um sich als Partei-Beauftragter für Popkultur und Popdiskurs einspannen zu lassen. Spitzname: Siggi Pop. Foto: imago / imago stock&people



2005 stand für Gabriel dann der Umzug nach Berlin an. Er war erstmals zur Bundestagswahl angetreten und gewann das Direktmandat seines Wahlkreises mit 52,3 Prozent der Erststimmen. Auch bei den Wahlen 2009 und 2013 holte er das Mandat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berief ihn in der großen Koalition zum Chef des Umweltministeriums, Bundestagspräsident Norbert Lammert (rechts) vereidigte ihn am 22. November. Foto: imago / imago stock&people

In seiner Zeit als Umweltminister nahm Gabriel nicht nur Hybrid-Autos unter die Lupe, wie hier im Juni 2008 mit dem damaligen VW-Boss Martin Winterkorn – er setzte sich auch auf anderen Wegen für die Energiewende ein und forcierte den Atomausstieg. Foto: imago stock&people

Am 13. November 2009 wurde Gabriel auf dem Bundesparteitag in Dresden zum SPD-Vorsitzenden gewählt. 94,2 Prozent der Delegierten stimmten damals für ihn. Foto: imago stock&people

Sigmar Gabriel beim Bierchen mit der damaligen NRW-Vizechefin Hannelore Kraft beim Politischen Aschermittwoch der SPD im Jahr 2010. In den folgenden Jahren wurde Gabriels Rückhalt in der Partei langsam, aber sicher immer kleiner. Beim Bundesparteitag 2011 vereinte er 91,6 Prozent der Stimmen auf sich, 2013 waren es nur noch 83,6 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 ging Peer Steinbrück als Spitzenkandidat der SPD ins Rennen. Foto: imago stock&people

Nach dem Desaster für die FDP bei der Bundestagswahl 2013 wurde die SPD wieder Koalitionspartner der Union. Gabriel ist seitdem Vize-Kanzler und war bis Januar 2017 Wirtschaftsminister. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



2015 äußerte Gabriel, dass er bei der Bundestagswahl „natürlich“ Kanzlerkandidat werden wolle. Das hat sich geändert. Am 24. Januar 2017 bestätigter er seinen Verzicht auf die SPD-Kanzlerkandidatur und legte auch den SPD-Vorsitz nieder. Foto: AMIR COHEN / REUTERS

Mit dem Wechsel von Frank-Walter Steinmeier ins Bundespräsidentenamt wurde Gabriel für die restliche Legislaturperiode Außenminister der Koalition. Dieses Foto zeigt ihn während seiner Rede am 21. September 2017 bei der 72. UN-Vollversammlung in New York (USA). Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Gabriel im Gespräch mit Flüchtlingskindern im Flüchtlingslager „Hasansham U3“ bei Baschika, unweit von Mossul. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gabriel und der ehemalige US-Aussenminister Henry Kissinger im August 2017 in Kent (USA). Foto: Inga Kjer / imago/photothek

Sigmar Gabriel war lange Vorsitzender der SPD und mehrfach Minister in Bundesregierungen. Wir zeigen Stationen seines Wegs in Bildern. Zuletzt war er Außenminister. Foto: Britta Pedersen / dpa



Einen Streit mit Parteikollege Martin Schulz trug Sigmar Gabriel öffentlich aus. Zu seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt und dem Weg ins Private zitierte Gabriel gegenüber unserer Redaktion seine Tochter: „Du musst nicht traurig sein, Papa, jetzt hast Du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.“ Foto: Kay Nietfeld / dpa

