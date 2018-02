"SPD wie der HSV": Twitter-Streit über Gabriels Kritik

Sigmar Gabriels Frontalkritik an der SPD-Spitze wird bei Twitter heiß diskutiert. Der Noch-Außenminister spürt dort auch Gegenwind.

Ganz schön hart: So rechnet Sigmar Gabriel jetzt mit der SPD-Spitze ab

Do, 08.02.2018, 19.26 Uhr

Ganz schön hart: So rechnet Sigmar Gabriel jetzt mit der SPD-Spitze ab

Ganz schön hart: So rechnet Sigmar Gabriel jetzt mit der SPD-Spitze ab ´

Berlin. Sigmar Gabriel soll seinen Posten als Außenminister an Martin Schulz abgeben. Das gefällt dem früheren Parteichef ganz und gar nicht. Im Gespräch mit unserer Redaktion warf er der Parteispitze Wortbruch vor und stichelte gegen Schulz: "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt."

Bei Twitter gibt es viel Beistand für Gabriel. Doch es findet sich dort auch Kritik an dem Ex-Parteichef selbst. Aber lesen Sie selbst:

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.