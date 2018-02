GroKo: So sollen die neuen Ministerien aussehen

Nach gut 24 Stunden zähen Ringens haben sich Union und SPD bei ihren Marathon-Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Sozialdemokraten sollen gleich sechs Ministerien bekommen. SPD-Chef Martin Schulz will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der geplanten großen Koalition mit CDU und CSU neuer Außenminister werden, will aber möglicherweise auf den SPD-Parteivorsitz verzichten. Wir stellen die möglichen künftigen Ministerposten der Groko vor.

Foto: Kay Nietfeld / dpa