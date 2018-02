Morgensonne gegen Mond – Das sind die koreanischen Hymnen

Berlin. Eine schottische Volksweise einte einst Nord- und Südkorea. Nach der getragenen Melodie von "Auld Lang Syne" – in Deutschland besser bekannt als "Nehmt Abschied, Brüder" – sangen die Koreaner im Norden wie im Süden ihre Nationalhymne. Doch diese Zeiten sind seit 1947 vorbei.

Heute haben der kommustische Norden und der westlich orientierte Süden, wo in diesem Februar die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden, ihre eigenen Hymnen – auch wenn deren Titel sehr ähnlich sind: Südkorea "Aegukga", Nordkorea "Aegukka". Und auch im Text setzen die beiden durch die bestgesicherte Grenze der Welt getrennten Länder eigene Akzente.

"Da scheint der Mond so hell"

In Nordkorea klingt es beispielsweise so: "Lass die Morgensonne über das Gold und Silber dieses Landes scheinen...Lasst uns mit Körper und Geist hingeben, um dieses Korea für ewig zu unterstützen."

Was dem Norden die Sonne, ist dem Süden der Mond. Dabei klingt es nicht weniger patriotisch. Bitte sehr: "Da ist der Herbsthimmel hoch und klar, da scheint der Mond hell, so bleibe unser Herz treu und einig."

Paektusan – der heilige Berg Koreas

Doch es gibt auch eine Gemeinsamkeit in den Hymnen. Und die heißt "Paektusan". Der Name dieses 2750 Meter hohen Berges taucht in beiden Liedern auf. Der Berg, gelegen an der Grenze von Nordkorea zu China, wird als heiliger Berg verehrt. Der Legende zufolge markiert der Paektusan die Gründungsstätte des koeranischen Volkes.

Im Süden singen sie: "Bis das Meer des Ostens ausdörrt und der Paektusan-Berg abgetragen ist, möge Gott unser Land ewig schützen." Der Norden seinerseits feiert die "Stimmung des Paektusan", die "in alle Welt hinausgeht".

Kim-Clan nutzt den Berg für ihre Zwecke

Für den kommunistischen Norden aber hat der Berg noch eine weitere wichtige Funktion: Staatsgründer Kim Il-sung soll vom Paektusan aus den Unabhängigkeitskampf gegen Japan organisiert haben. Zuidem soll sein Sohn Kim Jong-il dort geboren sein – was außerhalb Nordkoreasn allerdings bezweifelt wird. Gleichwohl instrumentalisiert der Kim-Clan, der das Land regiert, den Mythos Pektusan gezielt zur Glorifizierung der eigenen Macht. (W.B.)

