Grüne wählen Baerbock zur neuen Grünen-Vorsitzenden

Hannover. Die Grünen haben gewählt: Beim Bundesparteitag in Hannover entschieden sich die Mitglieder am Samstagmittag für Annalena Baerbock als künftige Parteivorsitzende. Sie setzte sich am Samstag auf dem Bundesparteitag in Hannover in einer Kampfabstimmung deutlich gegen die Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Anja Piel, durch.

Sie wird die Parteichefs Cem Özdemir und Simone Peter ablösen.

Hanni Lévy spricht über den Holocaust

Am Vormittag sprach als Gastrednerin die Holocaust-Überlebende Hanni Lévy zum Bundesparteitag. Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Am Vortag hatten die Grünen die bisherigen Parteichefs Cem Özdemir und Simone Peter verabschiedet und über eine Satzungsänderung Habecks Forderung nach einer Übergangsfrist erfüllt, während der er zugleich Parteichef und Landesminister sein darf. (dpa/sth)

Grünen-Politikerin Baerbock: GroKo vernachlässigt Zukunftsthemen Kurz vor dem Grünen-Parteitag, auf dem die Parteispitze neu gewählt werden soll, kritisiert Kandidatin Annalena Baerbock die bisherigen Sondierungsergebnisse von Union und SPD. Zukunftsthemen wie... Grünen-Politikerin Baerbock: GroKo vernachlässigt Zukunftsthemen





© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.