Zehntausende Kurden protestieren in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Auch Fußballprofi Deniz Naki nimmt teil.

Tausende Polizisten sichern Demonstrationen in Köln Zeitgleich zur Pro-Erdogan-Demo finden vier Gegendemonstrationen statt. Die Polizei hat die Zahl ihrer Beamten auf 2.700 aufgestockt.

Protest Verbotene Fahnen verzögern Start von Kurden-Demo in Köln

Köln. Die ersten rund Tausend Teilnehmer haben sich am Samstagmorgen in Köln zu einer Kurden-Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien versammelt. Der kurdische Dachverband Nav-Dem – er steht der PKK laut Verfassungsschutz nahe – hatte bundesweit zu dem Protest aufgerufen.

Weil Teilnehmer immer noch Fahnen tragen, die den Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, zeigen, steht die Demo allerdings noch immer am Starpunkt auf einem zentralen Platz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Demo sollte im weiteren Verlauf durch die Innenstadt ziehen.

Deniz Naki nimmt an Demo teil

Ein Polizeisprecher sagte, man sei mit den Veranstaltern im Gespräch, die Fahnen zu unterbinden, weil das Zeigen von Öcalan-Bildern untersagt und strafbar ist. Die Polizei hat die Ansage gemacht, dass der Demonstrationszug durch die Innenstart nicht startet, solange die verbotenen Fahnen wehen.

An der Demonstration nimmt auch der deutsche Fußballprofi Deniz Naki teil. Wegen seines politischen Engagements ist er im Visier türkischer Behörden. Mehrfach ist er zudem von Nationalisten auch in Deutschland bedroht worden. Anfang Januar wurde auf der Autobahn bei Aachen ein Anschlag auf Naki verübt . Unbekannte hatten auf der Überholspur mehrfach auf seinen Wagen geschossen.

Zehntausende Teilnehmer in Köln

An zwei Stellen habe es bereits Konfrontationen mit der Polizei gegeben, es sei "hektisch da draußen", sagte der Sprecher. Auch seien schon Fahnen mit verbotenen Symbolen gesichtet worden. Der kurdische Dachverband Nav-Dem, der zu der Demonstration aufgerufen hat, steht der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe.

Rund 20.000 Teilnehmer werden zu der Großdemonstration erwartet. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehr als 2.000 Einsatzkräften vor Ort, um Zusammenstöße mit Gegendemonstranten oder Türkei-Sympathisanten zu verhindern.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in mehreren deutschen Städten Proteste kurdischer Demonstranten gegen das Vorgehen der Türkei gegeben.

Krawalle in Köln erwartet

Unterdessen rechnen die Sicherheitsbehörden mit über 1000 jungen Kurden, die gezielt Auseinandersetzungen auch mit der Polizei anstreben. Dies berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Umfeld des NRW- Innenministeriums.

Wie schon im November in Düsseldorf wird die nordrhein-westfälische Polizei auch in Köln konsequent gegen Rechtsverletzungen vorgehen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zum Blatt. Die Demonstration soll mit einer Kundgebung um 10 Uhr beginnen.

Die türkische Armee war vor einer Woche in der syrischen Region Afrin einmarschiert, um die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen, die Ankara als Ableger der PKK und Terrororganisation einstuft. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angekündigt, die Operation auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete auszuweiten. (bekö/epd/dpa)

