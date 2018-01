Schicksal der muslimischen Rohingya rückt an Europa heran

Kutupalong. Akram läuft schnell durch sein neues Dorf. Die Häuser sind hier Zelte. Er ist gut gelaunt und etwas aufgeregt, zu jeder Behausung fällt ihm etwas ein – bei einem Friseurzelt ("sobald die Sonne aufgeht, hat der zu tun"), beim Mobiltelefon-Zelt ("da lade ich jeden Tag mein Telefon auf") und bei einem Brunnen ("den haben wir selbst gegraben").

Nach fünf Minuten ist er vor seinem Heimat-Zelt angekommen, rund 16 Quadratmeter für sieben Menschen. "Ich schlafe gleich hier am Eingang", sagt er, "mein Bruder mit seiner Familie hat den ruhigen Teil im hinteren Bereich."

Akram ist 25 Jahre alt, er zeigt die Matten, die zusammengerollt auf dem Erdboden liegen, die Töpfe, die Tassen und das Geschirrtuch, das über einem Bambusstab hängt, alles Spenden. Seine Eltern schlafen in dem Teil, der tagsüber die Küche ist.

Tausende Rohingya, eine muslimische Minderheit, flüchten aus Myanmar nach Bangladesch. Dort leben sie in Flüchtlingscamps. Die Lager sind in den Wäldern spontan entstanden. Die Äste und Baumstämme nutzen die Rohingya als Feuerholz. Foto: Sören Kittel

Die Wände der Hütten sind dünn – nachts aber kann die Temperatur gerade im Januar bis zu 2 bis 5 Grad betragen. In diesem Jahr war es in Bangladesch so kalt wie seit 50 Jahren nicht. Foto: Sören Kittel

Die Zelte der Rohingya sind in einer Reihe aufgebaut, haben alle die gleiche Größe und auf den Dächern liegen zum Teil Solarpanele, damit die Bewohner ihre Mobiltelefone aufladen können. Foto: Sören Kittel

Der Rohingya Arkam (25) vor seiner Familien-Hütte. Sie leben zu siebt auf rund 16 Quadratmetern. Er kann sich vorstellen, bald heimzukehren. Foto: Sören Kittel

Die Kinder sind in den Camps am sichtbarsten. Sie grüßen auf Englisch und machen jeden Spaß mit. Doch auch sie haben häufig Traumata auf der Flucht durchlebt. Foto: Sören Kittel



Rund die Hälfte der geflüchteten Rohingya sind Kinder, das schätzt das Kinderhilfswerk Unicef. Foto: Sören Kittel

Der Tag ist für viele Rohingya damit ausgefüllt, für Hilfsgüter anzustehen. Auch Kinder helfen häufig dabei, kleinere Arbeiten für die Familien zu erledigen. Schulen gibt es nicht. Foto: Sören Kittel

Rohingya-Kinder bei der Ausgabe von Hilfsgütern in einer Hütte. Mehr als 5000 von ihnen sind zum Teil schwer unterernährt. Foto: Sören Kittel

Soviel, dass sie es kaum tragen können: Eine Ration von „Aktion gegen den Hunger“ enthält ein Moskitonetz, zwei Plastikplanen, ein Hygieneset und ein Seil. Foto: Sören Kittel

Diese junge Frau ist mit ihrem Kind in einer Klinik für mangelernährte Kinder aufgenommen worden. Auch die Mütter werden hier darin geschult, mit ihrem Kind wieder eine Beziehung aufzubauen Foto: Sören Kittel



Der Arzt Jubayer Mumin (33) ist Bangladescher und arbeitet in einem Krankenhaus für unterernährte Kinder. „Wir haben vor allem mit Krankheiten zu kämpfen, die als Folgen der Flucht entstanden sind: Durchfall und Lungenentzündungen.“ Foto: Sören Kittel

Zwei warme Mahlzeiten bekommen die Kinder der Rohingya, meist aus Reis, Zwiebeln und etwas Gemüse. Unterernährte Kinder werden bevorzugt behandelt. Foto: Sören Kittel

In „Child friendly Spaces“ können sich kleine Kinder tagsüber aufhalten. Sie funktionieren ganz ähnlich einem Kindergarten. Nur dass die Rohingya auch hier einen Raum haben, in dem traumatisierte Kinder behandelt werden. Foto: Sören Kittel

Der Alltag von Flüchtlingen in Kutupalong besteht vor allem aus häufigem Anstehen. Auf Listen werden die eingetragen, die bereits ein Hilfspaket bekommen haben. Foto: Sören Kittel

Das Holz wird den Rohingya zum Bauen der Hütten zur Verfügung gestellt. Doch viele Einheimische fragen inzwischen, warum die Rohingya so viel geschenkt bekommen, während sie weiter arm bleiben. Foto: Sören Kittel



Es gibt auch immer wieder Geschäfte in den Lagern, meist von Bangladeschern betrieben, in denen die Rohingya Lebensmittel, Seife oder Mobiltelefone kaufen können. Ein einfaches Telefon kostet 1000 Taka (10 Euro). Foto: Sören Kittel

Shamima, 35, eine Rohingya aus Myanmar, die ihr Gesicht nicht zeigen will, aus Angst vor den burmesischen Militär und der „Heilsarmee“ der Rohingya. Ihr Bruder starb bei der Flucht aus Myanmar. Foto: Sören Kittel

Vor vier Monaten haben sich rund 650.000 Rohingya auf eine der größten Massenwanderungen der Welt begeben, auf der Flucht vor Gewalt und Tod in ihrem Heimatland Myanmar – und was diese muslimische Minderheit im Südosten von Bangladesch innerhalb kurzer Zeit errichtet hat, ist trotz der wenigen Mittel ein Wunder an Sauberkeit und Ordnung. Neben manchen Zelten sind kleine Beete angelegt, auf vielen Dächern liegen Solarfelder zur Stromgewinnung.

Die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder

Schnell haben sich kleine Geschäfte gebildet, Kindern spielen entspannt miteinander, Fremden wird zugejubelt. Rund die Hälfte der Flüchtlinge seien Kinder, schätzte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, kürzlich und in Kutupalong kann man es sehen, vor allem hören: ihr Schreien, Lachen und Weinen.

Woher der Name dieses Volkes kommt, ist nicht klar, wahrscheinlich hängt er mit dem Gebiet zusammen, aus dem sie jetzt geflohen sind: Rakhaing, eine Gegend im äußersten Nordwesten Myanmars, wo sie mit 90 Prozent die Mehrheit stellen. Die Rohingya selbst sagen, sie wohnen seit Jahrhunderten dort, die Burmesen behaupten, sie seien vor allem in der britischen Kolonialzeit an diesen Ort gekommen – und sehen in ihnen vor allem eine Bedrohung.

Der Hauptgrund: Die Rohingya sind Muslime, die Burmesen Buddhisten. Akram sitzt jetzt vor seinem Zelt und trinkt Tee. "Seit zwei Wochen haben wir Milchpulver und können wieder Laphet zubereiten." Das sei der Tee, den er aus der Heimat kenne. Vielleicht sei deshalb seine Laune so gut.

"Bisher war ein guter Tag", sagt er, "es gab neue Bambusstäbe für die Türen und wir haben jetzt ein Moskitonetz." Er habe sich mit Freunden getroffen und "Selong" gespielt, bei dem man einander einen Ball mit Kopf und Füßen zuspielt. "Wenn ich zu lange nichts tue", sagt er, "muss ich an Zuhause denken." Dann erzählt er, warum er so lange nicht schlafen konnte und sein optimistisches Lächeln verschwindet: "Es begann am 25. August, sie kamen nachts und sie hatten Gewehre dabei und dann … Boom! Boom!"

Massenwanderungen auf der Balkanroute

Immer wieder wurde ein anderes Haus in der Nachbarschaft überfallen, Männer wurden getötet, Frauen vergewaltigt. Er kann sich an einen Fluss erinnern, in dem Leichen vorbeitrieben. Seine Familie zog zuerst zu Verwandten, doch auch dort waren sie nicht sicher. Nach vier Tagen sind sie losgelaufen, nur weg.

Der 25. August 2017 ist für viele der Rohingya ein Tag, der alles veränderte. An dem Tag griff die radikale Gruppe "Befreiungsarmee der Rohingya" 24 Polizeistationen der Burmesen an und sorgte damit für jene Eskalation, die schließlich zu der Massenflucht nach Bangladesch führte. Niemand der Flüchtlinge in Kutupalong unterstützt offen die Befreiungsarmee, die meisten wollen nicht einmal von ihr sprechen, zu groß ist die Angst vor den Radikalen.

Je mehr man über das Leben der Rohingya erfährt, über den Hass der Mehrheit auf die Minderheit, über das Überleben in einem Land, in dem sie nicht willkommen sind, über die Angst der Burmesen vor der "Fruchtbarkeit" der Rohingya, die tatsächlich große Familien haben – umso näher rückt das Schicksal dieses Volkes auch an Europa heran.

Mit großen Augen blicken diese Kinder in die Kameralinse. Was sie erlebt haben und weiterhin erleben, wünscht man keiner Kinderseele. Seit August 2017 sind mehr als 655.000 Rohingya – eine muslimische Minderheit – aus Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Wir zeigen Gesichter der Flüchtlinge. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Die Rohingyas werden im mehrheitlich buddhistischen Myanmar nicht als Minderheit anerkannt, haben keine Bürgerrechte und werden seit Jahrzehnten drangsaliert und verfolgt. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Obwohl viele Angehörige der Rohingya schon seit Generationen im mehrheitlich buddhistischem Myanmar leben, sind sie nicht als ethnische Minderheit anerkannt. Foto: REUTERS / JORGE SILVA / REUTERS

Rund 60 Prozent der Geflüchteten seien Kinder, sagte eine Sprecherin des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Jede Woche kommen Hunderte weitere Menschen an. Die Vereinten Nationen sprechen von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise der Welt. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Mittlerweile einigten sich Myanmar und Bangladesch auf die Rückführung zahlreicher Flüchtlinge. Foto: Tyrone Siu / REUTERS



Azida Begum (11) wurde zweimal von dem burmesischen Militär angeschossen – unter ihren Arm und in ihr Bein. Ihre Mutter wurde getötet, als die beiden aus ihrem Dorf flüchteten. Das Mädchen lebt nun mit der Großmutter im Flüchtlingslager in Palongkhali. Der Vater ist vor Jahren gestorben. Foto: Paula Bronstein / Getty Images

Die Krise im Westen Myanmars war wieder aufgeflammt, nachdem sich die Rohingya-Miliz ARSA am 25. August 2017 zu Angriffen auf Armee- und Polizeiposten bekannt hatte. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Die Attacken der schlecht bewaffneten ARSA hatte das Militär zum Anlass genommen, einen neuen Feldzug gegen die Rohingya zu beginnen. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Amina Khatun ist 30 Jahre alt und flüchtete mit ihrer Familie aus Myanmar in ein Flüchtlingscamp in der Nähe der Stadt Cox’s Bazar in Bangladesch. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Hundertausende Frauen und Mädchen der Rohingya-Minderheit wurden auf der Flucht aus Myanmar sexuell missbraucht. In den überfüllten Flüchtlingscamps sei das Risiko von Missbrauch und Übergriffen noch deutlich höher. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS



Die Menschen leben in notdürftig zusammengebauten Zelten aus Bambus und Plastikplanen, die ihr gesamtes Hab und Gut sind. Die Camps sind aufgrund der massiven Anzahl an Flüchtlingen völlig überfüllt. Foto: Allison Joyce / Getty Images

Plan International hat sichere Räume für Mädchen und Jungen geschaffen. Die Kinder können dort spielen und erhalten psychosoziale Betreuung. Foto: TYRONE SIU / REUTERS

Durch den Bau von Latrinen und Waschmöglichkeiten sowie das Verteilen von Hygiene-Sets mit Wassereimern, Kanistern, Zahnbürsten oder Seife soll die hygienische Situation verbessert und die Ausbreitung von Krankheiten wie zum Beispiel Cholera vermieden werden. Foto: TYRONE SIU / REUTERS

Die Armee von Myanmar setzte das Haus von Shaheda (40) in Brand. Das Feuer hat ihren Körper gezeichnet. Sie wird im Krankenhaus in Cox’s Bazar behandelt. Foto: Mohammad Ponir Hossain / REUTERS

Lalu Miyas Frau und drei seiner Kinder sind auf der Flucht mit einem Boot gestorben. Das Boot kenterte kurz vor der Küste von Bangladesch. Zwei Kinder gelten als vermisst. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS



Gultaz Begum wurde ins Auge geschossen, ihr Mann getötet, ihr Dorf in Brand gesteckt. Sie floh mit ihren sieben Kindern. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Mindestens 288 Rohingya-Dörfer in Myanmar sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Ende August niedergebrannt worden. Foto: DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Mujan Begum ist acht Jahre alt. Das Foto entstand am 11. Oktober 2017. Das Mädchen erreichte mit ihrer Familie einen Monat zuvor das Flüchtlingscamp in Bangladesch. Foto: REUTERS / JORGE SILVA / REUTERS

Ein Rohingya-Flüchtlingskind hält einen kranken Säugling im Arm. „Die Mütter haben nicht genug Milch, um ihre Babys zu stillen, viele der Kinder sind stark unterernährt“, sagt Maike Röttger, Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan International Deutschland. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Mit einem Holzboot erreichte dieser Junge kurz vor Entstehen dieser Aufnahme die Küste von Shah Porir Dwip nahe der Stadt Cox’s Bazar. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS



Angekommen im Flüchtlingslager Cox's Bazar in Bangladesch. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Myanmar Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den muslimischen Rohingya vor. Soldaten hätten auf flüchtende Bewohner geschossen, Dörfer umstellt und zahlreiche Häuser in Brand gesetzt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Foto: REUTERS / ZOHRA BENSEMRA / REUTERS

Der Bericht „My World is finished“ („Meine Welt ist am Ende“) beruht auf Interviews mit 120 geflohenen Rohingya sowie internationalen Helfern, Journalisten und Behördenmitarbeitern aus Bangladesch. Foto: REUTERS / JORGE SILVA / REUTERS

Minara Begum (18) hält ihre kranke, neun Monate alte Tochter in den Armen. Das Foto entstand am 1. Oktober. Fünfzehn Tage zuvor floh sie aus ihrem Dorf in Myanmar. Das Militär von Myanmar zündete ihr Haus an. Seitdem hat sie ihren Mann nicht mehr gesehen. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Eine Cholera-Schluckimpfung gibt es für diesen Kleinen. Foto: JORGE SILVA / REUTERS



Islam Khatun ist 36 Jahre alt. Nach ihrer Flucht lebt sie nun im Flüchtlingscamp in der Nähe von Teknaf (Bangladesch). Foto: REUTERS / JORGE SILVA / REUTERS

Rohingya-Flüchtlinge kurz nach ihrer Flucht auf einem Holzboot. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Der Fluss Naf trennt Myanmar und Bangladesch. Dieser Mann wurde kurz nach der Überquerung der Grenze bzw. des Flusses fotografiert. Foto: JORGE SILVA / REUTERS

Die Vereinten Nationen sprechen von der am schnellsten eskalierenden Flüchtlingskrise weltweit. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Nur Fatema überlebte die Flucht. Ihr neun Monate alter Sohn kam ums Leben. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS



Yasmin (10) posiert mit gesammeltem Feuerholz unter dem Arm im Rohingya-Flüchtlingscamp Kutupalong. Foto: REUTERS / JORGE SILVA / REUTERS

Subair wurde verletzt, als er versuchte, anderen Flüchtlingen zu helfen. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Die Vereinten Nationen sowie andere Menschenrechtler werfen Myanmar Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie „ethnische Säuberungen“ vor. Foto: REUTERS / CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Denn auch Europäer haben seit der Flüchtlingskrise 2015 Erfahrung mit diesem Phänomen: Zeltlager in Idomeni, Massenwanderungen auf der Balkanroute, Perspektivlosigkeit in Abschiebelagern – und überall die wachsende Angst vor einer Islamisierung. Hier wie dort gab es Proteste, Demonstrationen vor Flüchtlingsheimen. Auch das gab es bei den Rohingya: auf der Flucht Ertrunkene.

Hilfsorganisationen helfen mit Nahrungsmitteln und Medizin aus

Shamina sitzt in einem dunklen Raum in einem anderen Teil der endlosen Lager-Landschaft in Kutupalong. Sie ist 35 Jahre alt und erzählt von der Überfahrt über einen Grenzfluss. "Meine Familie ist nachts in ein Boot gestiegen, es war voll, vielleicht 80 Menschen an Bord." Sie wurden überfallen und das Boot sank. "Am nächsten Tag fand ich meinen Mann, bewusstlos, aber am Leben." Nur neun der 80 Menschen überlebten. "Die Leiche meines Bruders habe ich selbst gefunden. Er war ertrunken."

Solche Geschichten machen deutlich, warum die Hilfsorganisationen nicht nur mit Nahrungsmitteln, Medizin und Decken aushelfen, sondern auch psychologische Hilfe leisten. Die Kindernothilfe stellt rund 250.000 Euro zur Verfügung und die "Aktion gegen den Hunger" ist mit etwa 600 Mitarbeitern vor Ort. Auch das gehört zur Infrastruktur in Akrams kleinem Zeltdorf: Räume, in denen traumatisierte Kinder und Erwachsene das Erlebte verarbeiten.

Mehr als 5000 Rohingya-Kinder sind unterernährt

Der Arzt Jubayer Mumin arbeitet seit wenigen Monaten in einem kleinen Krankenhaus speziell für unterernährte Kinder. Er erzählt, er habe Babys untersucht, deren Mütter sie vernachlässigten, weil sie nicht die mentale Kraft hatten, sich um sie zu kümmern. "Die Not hat ihren Mutterinstinkt abstumpfen lassen."

Deshalb behandelt Mumin immer Mütter und Kinder gleichzeitig. Er sagt, mehr als 5000 Rohingya-Kinder seien unterernährt, einige von ihnen so stark, dass sie stationär für Wochen behandelt werden – "vor allem wegen Folgekrankheiten der Flucht, wie Durchfall oder Lungenentzündung".

Akram hatte bisher keine Krankheit. Im Gegenteil, er hat nach dem Schlangestehen für Essen, Wasser oder Seife Zeit übrig, sodass er häufig leichte Arbeiten für die ausländischen Organisationen im Lager übernimmt. "Wir müssen beim Verteilen von Babynahrung die Tüten aufschneiden", sagt er, "damit die Mütter sie nicht weiterverkaufen."

Freunde von ihm engagieren sich in der Säuberung der Latrinen. Für Hilfsarbeiten zahlen die Organisationen zwischen 1000 und 2800 Taka. Ein Taka entspricht einem Euro-Cent. "Das Geld reicht nicht aus, um meine Familie zu ernähren", sagt Akram, "aber ich kann zumindest etwas tun." Die gute Nachricht: Experten, die sich schon länger mit den Rohingya beschäftigen, sagen, dass sie hier besser betreut werden, als früher in Myanmar.

Aung San Suu Kyi: Ikone der Menschenrechtsbewegung

Dort wurden Hilfsorganisationen in ihrer Arbeit behindert, oder ihnen wurde vorgeworfen, Terror zu unterstützen. "Ärzte ohne Grenzen" wurde 2015 ausgewiesen. Die burmesische Friedensnobelpreisträgerin und einflussreiche Politikerin Aung San Suu Kyi hat lange zu den Rohingya geschwiegen. Dabei galt sie als Ikone der Menschenrechtsbewegung, ihr Name wurde in einem Atemzug mit Ghandi und Mandela genannt. Experten sagen, dass auf diese Weise deutlich wurde, wie sehr ihre politische Funktion vom Wohlwollen des Militärs abhängt.

Aktuell ist Bewegung in die Angelegenheit zwischen Bangladesch und Myanmar gekommen. In den kommenden Tagen soll schrittweise mit einer Rückführung der Rohingya begonnen werden. Es soll keine Abschiebung aus Bangladesch sein, sondern Myanmar bietet den freiwillig heimkehrenden Flüchtlingen die burmesische Staatsbürgerschaft an. Dafür müssten sie allerdings anerkennen, dass sie "ethnische Bengali" seien – also keine "ursprünglichen" Einwohner Myanmars. Es ist eine weitere Demütigung, die viele Rohingya ablehnen. Beide Länder hoffen trotzdem, dass pro Woche rund 1500 Menschen heimkehren wollen.

Burmesische Gewalttäter sollen straffrei bleiben

Aber selbst wenn diese Prognose eingehalten wird, sind in zwei Jahren noch immer drei Viertel der Rohingya in Bangladesch – zusätzlich zu denen, die sich schon vor Jahren wegen früherer Konflikte in Bangladesch niedergelassen haben. Ungeklärt ist auch, ob es ihre Häuser noch gibt und ob sie diese zurückfordern dürfen. Die burmesischen Gewalttäter sollen straffrei bleiben — auch das ist Teil des Abkommens. Immerhin hat kürzlich das Militär zugegeben, bei Gewaltaktionen beteiligt gewesen zu sein.

Auf die Frage, ob sie zurückgehen wollen, sind die Antworten der Rohingya sehr unterschiedlich. Einige wollen schnell in die Heimat oder wollen sogar einen eigenen Staat gründen. "Wenn wir unsere eigene Polizei hätten, dann wären wir sicher." Andere Rohingya reden davon, sich auf den Weg nach Westeuropa zu machen.

Manche Menschen aus dem Lager in Kutupalon können sich auch eine Zukunft in Bangladesch vorstellen. Schließlich hat dieses Land sie aufgenommen, ist ebenfalls muslimisch geprägt, Heirat, Feiertage, Kleidung, vieles ist ähnlich – selbst die Sprache der Rohingya ähnelt einem Dialekt im Süden Bangladeschs. Die Premierministerin des Landes, Sheikh Hasina, wird auf Plakaten in den Straßen vor dem Camp als "Mother of Humanity" gefeiert – "Mutter der Menschlichkeit".

Flüchtlinge hatten eine Heimat und Sicherheit

Doch auch sie weiß um die Probleme des Landes: Es ist halb so groß wie Deutschland, hat doppelt so viele Einwohner und nicht einmal ein Zehntel des Pro-Kopf-Einkommens. Und: Bangladesch hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet, nach der Asylsuchende nicht in Gegenden zurückgeführt werden können, in denen ihnen Verfolgung droht.

Akram ist optimistisch und glaubt, dass er und seine Familie eines Tages zurückkehren können. "Wenn sie uns die Staatsbürgerschaft ernsthaft geben, dann kann ich mir das auch schon bald vorstellen", sagt er. "Allerdings weiß ich nicht, wie ernst sie das meinen. Aber wir haben noch ein Haus in dem Dorf Kalmaung Seik mit zwölf Zimmern."

Sie hatten Wasser und Strom. Sie hatten eine Heimat und vor allem Sicherheit, auch vor der Regenzeit, die bald beginnt. Jetzt haben sie gar nichts, nur dieses Zelt, für das er gern ein Vorhängeschloss kaufen würde. Denn wenn es Nacht wird in dem so sauberen Zeltdorf, wird es ungemütlich. Die jungen Soldaten Bangladeschs, die tagsüber mit den Jugendlichen "Selong" spielen, ziehen sich zurück. Frauen trauen sich dann nicht vor die Tür, gehen nicht einmal auf die Toilette.

Gegend ist bei Touristen beliebt

Akram hat gehört, dass Kinder verschwunden sind, man erzählt sich von Menschen- und sogar Organhandel. Einer seiner Freunde brachte es neulich auf den Punkt, sagt er: "Wir sind für viele ein wertloses Volk."

Nur wenige Autominuten von Kutupalong entfernt sitzt Junayed auf der Terrasse des Hotels Sayeman in der Stadt Cox's Bazar. Von hier hat er einen guten Blick auf den längsten Strand der Welt. Er erstreckt sich 120 Kilometer von Norden nach Süden. Junayed ist Stoffhändler aus der Hauptstadt Dhaka, kommt jeden Monat her, den Stress des Alltags vergessen.

"Meine Ehe ist arrangiert", sagt er, "ich brauche auch mal meine Ruhe". Diese Gegend sei bei Touristen beliebt. Er sagt, er hege Sympathien für die Rohingya. "Am Anfang haben wir noch Kleiderspenden organisiert." In Zeitungen lese er jetzt, dass sie Drogen schmuggeln und die Wälder abholzen. "Das ist unser Holz", sagt er. "Und was wird, wenn im April die Regenzeit beginnt?" Die Hütten weichen auf. "Nein", sagt der Geschäftsmann, "die Rohingya können hier nicht bleiben."

