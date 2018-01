Bangladesch verschiebt Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Myanmar Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den muslimischen Rohingya vor. Soldaten hätten auf flüchtende Bewohner geschossen, Dörfer umstellt und zahlreiche Häuser in Brand gesetzt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Foto: REUTERS / ZOHRA BENSEMRA / REUTERS