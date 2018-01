Ära der Überwachung – China baut den digitalen Kontrollstaat

Berlin. Als der frühere US-Präsident Bill Clinton im Jahr 2000 Shanghai besuchte, witzelte er über das Vorhaben der Chinesen, das Internet zu kontrollieren, das sei "wie Wackelpudding an die Wand zu nageln." Gut 17 Jahre später gelingt das dem neuen Staats- und Parteichef Xi Jingping allerdings schon ziemlich gut.

"Onkel Xi", wie der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas auch genannt wird, sieht zwar noch nicht alles, sein Staatsapparat bekommt aber einen immer tieferen Einblick in Alltag und Privatleben der rund 1,3 Milliarden Chinesen.

Rahmenplan für "Bonitätssystem"

Doch es geht weiter: Ein "gesellschaftliches Bonitätssystem" soll künftig jeden Chinesen erfassen und sein Verhalten mit Plus- und Minuspunkten bewerten. Die Ziele dieses sogenannten "Social Credit Systems" formuliert ein offizieller Rahmenplan (hier die englische Übersetzung), den die Regierung bis zum Jahr 2020 umsetzen will.

Das System, so heißt es, soll eine "Kultur der Aufrichtigkeit" etablieren, in der "Ehrlichkeit und traditionelle Tugenden" weiter gestärkt werden. Belohnungen und Sanktionierungen sollen das Bewusstsein für dieses tugendhafte Verhalten schärfen, wie es in der Einführung der 20 Seiten starken Direktive heißt.

Alltägliches Verhalten überwacht

"Die Idee dahinter ist, dass auch alltägliches Verhalten bewertet wird. Wer zum Beispiel bei Rot über die Ampel geht, wird negativ bewertet", sagt Mareike Ohlberg vom China-Institut Merics in Berlin unserer Redaktion. Ein Schwerpunkt von Ohlberg, Expertin für subnationale Regierungspolitik in China, ist auch die digitale Überwachung in Fernost.

"Bis zum Jahr 2020 sollen sehr viele Überwachungs-Projekte umgesetzt sein. Zur Zeit passieren zwei Sachen: Einerseits versucht die Regierung alle Daten über Bürger in einer zentralen Datenbank zu bündeln. Andererseits sammeln die zwei großen chinesischen Technikkonzerne, Alibaba und Tencent, die Daten und experimentieren damit, was sie damit machen können."

Experten warnen vor einem komplett gläsernen Bürger, wenn Unternehmen und Staat ihre Daten verknüpfen. Droht den Chinesen damit künftig auch eine Überprüfung ihrer Linientreue? Der chinesische Staat testet bereits zahlreiche Technologien, die deutsche Datenschützer schaudern lassen.

1. Schwarze Listen der Regierung

Wer sich nicht konform verhält, kommt auf eine sogenannte Blacklist, erklärt die China-Expertin Ohlberg. "Momentan gibt es landesweit noch keine einheitlichen oder allumfassenden Bewertungen in einem Bonitätssystem. Aber die Zentralregierung führt schwarze Listen von Bürgern und Unternehmen, die zum Beispiel ihre Schulden nicht zurückgezahlt haben oder sich anderes zu Schulden haben kommen lassen", so Ohlberg.

Wenn ein Gericht zum Beispiel per Bescheid jemanden dazu auffordert, seine Schulden zurückzuzahlen und der Betroffene das ignoriere, drohen handfeste Konsequenzen: Er darf nicht mehr mit dem Flugzeug reisen, die Kinder dürfen keine Privatschule besuchen oder die Reise mit Hochgeschwindigkeitszügen ist nicht mehr erlaubt, erläutert die China-Expertin.

Wer auf einer der Listen auftaucht, wird zudem öffentlich an den Pranger gestellt. Die Namen veröffentlicht die Regierung zum Beispiel auf der Website creditchina.gov.cn.

2. Kameraüberwachung und Gesichtserkennung

Auch Gesichtserkennung spielt im Alltag der Chinesen eine immer größere Rolle. Studenten der Communications University of China in der Stadt Nanjing müssen sich zum Beispiel vor eine Kamera positionieren, bevor sie den Hörsaal betreten. Das Gerät erfasst ihr Gesicht, der Computer überprüft damit die Anwesenheit, wie die Zeitung "China Daily" berichtet.

Die Gesichtserkennungssoftware stammt vom IT-Unternehmen Baidu, das die größte Suchmaschine des Landes betreibt. "Das neue System spart Zeit und reduziert die Arbeitsbelastung der Lehrenden", sagte der Professor Shen Hao, der die Gesichtserkennung an der Universität eingeführt hat.

Eine Kamera am Eingang eines Kindergartens in Peking.

Foto: JASON LEE / REUTERS

Ein weiteres Beispiel, wie weit die Überwachung in den Alltag der Chinesen eingedrungen ist: In der Stadt Jinan hat die Stadtverwaltung seit kurzem Kameras an einer der Hauptverkehrsadern aufgestellt. Sie filmen und fotografieren Passanten, die bei Rot die Straße überqueren. Das Bild des Rotsünders erscheint anschließend auf einem Bildschirm an der Kreuzung, wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt. Dazu noch Name und Anschrift des Rotsünders.

"Seit die neue Technik eingeführt worden ist, haben sich die Fälle von 200 auf 20 am Tag reduziert", berichtete ein Polizeisprecher der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Kameras sollen laut dem Bericht an mindestens 50 Kreuzungen aufgestellt werden.

Indes arbeitet die Regierung offenbar an einer gigantischen Datenbank, in der das Gesicht von jedem Bürger erfasst sein soll. Das Projekt wird laut "South China Morning Post" vom Ministerium für öffentliche Sicherheit (MPS) vorangetrieben. Auf längere Sicht soll die Datenbank mit Überwachungskameras im ganzen Land verbunden sein, schreibt das Blatt.

Teilweise treibt die Kamera-Erfassung offenbar absurde Blüten: Die "South China Morning Post" berichtet zum Beispiel, dass einige Restaurants spezielle Sparangebote für Kunden anbieten, die eine besonders "attraktive" Merkmale haben – etwa symmetrische Gesichtszüge.

3. Bonitätssysteme von privaten Unternehmen

"Neben diesen Pilot-Projekten von Lokalregierungen laufen noch ausgefeiltere Projekte von den beiden großen IT-Unternehmen des Landes", sagt China-Expertin Ohlberg. Das sind der Konzern Tencent, der das chinesische WhatsApp-Pendant WeChat betreibt, und das mächtige Unternehmen Alibaba, Amazons großer Konkurrent aus Fernost.

In China können Kunden auch über den Dienst WeChat bezahlen.

Foto: BOBBY YIP / REUTERS

Beide haben ihren Börsenwert im Jahr 2017 verdoppelt und sind im vergangenen Jahr in die Top Ten der wertvollsten Unternehmen weltweit vorgedrungen. Die Konzerne bewerten Bürger – ganz so wie Rating-Agenturen Staaten einstufen: "Der Online-Händler Alibaba hat den sogenannten Sesame-Credit eingeführt. Der Bürger wird hier mit einer Punktzahl zwischen 350 und 850 bewertet. Bestimmtes Verhalten wie zum Beispiel Spielen am Computer wird negativ bewertet", so die Expertin des China-Instituts Merics in Berlin.

"Der Konzern Tencent experimentiert mit einem ähnlichen Systemen. Über den Dienst WeChat könne das Unternehmen auf eine Fülle von Nutzerdaten zurückgreifen und diese miteinander verknüpfen.

Laut einem Bericht der "FAZ" hat der Staat problemlos Zugriff auf die von WeChat gespeicherten Daten der Bürger. Tencent rücke diese bereits im Fall der "Anfrage einer Regierungsbehörde" heraus.

Brisant: Über WeChat kommunizieren die Chinesen nicht nur, sondern regeln auch ihren Alltag. Sie buchen damit Zugtickets, Kinokarten oder planen Artzbesuche. Der Dienst verfügt damit also noch über sehr viel mehr Informationen als nur die Chatverläufe. Er weiß etwa auch, ob der Nutzer das Parteiorgan "Volkszeitung" liest . "Auch eine konforme oder kritische politische Haltung lässt sich dort also ableiten, was natürlich ein verstörendes Potenzial hat", warnt Beobachterin Ohlberg.

