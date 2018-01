Sondierung So machen die SPD-Linken Front gegen GroKo-Einigung

Berlin. Die ersten Ergebnisse des Sondierungsmarathons waren am Freitagmorgen gerade durchgesickert, da meldeten sich auch schon die ersten mahnenden Stimmen aus der SPD. Das 28-seitige Papier, das die SPD-Unterhändler mit der Union erarbeitet hatten, gefällt längst nicht jedem in der Partei.

Durch Kampagnen und Argumente wolle man die Delegierten vor dem SPD-Parteitag am 21. Januar davon überzeugen, gegen die Bildung einer großen Koalition zu stimmen, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis der "Schwäbischen Zeitung". Die Chancen für eine Absage der Parteibasis schätzt die Vorsitzende der Demokratischen Linken 21 (DL 21) als groß ein.

Unmut in der SPD wächst

Einige "Kernkriterien" für eine Zusammenarbeit, die die SPD beim Parteitag im Dezember beschlossen habe, seien "deutlich gerissen worden", betonte auch Juso-Chef Kevin Kühnert am Freitag. Er steht mit der Kritik nicht allein.

Frank Schwabe, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Recklinghausen, hat offenbar große Probleme mit der Einigung in Sachen Familiennachzug. Bei Twitter schrieb Schwabe in der Nacht zu Freitag:

Beschränkung auf 1000 Fälle beim #Familiennachzug im Monat heißt Zehntausende in Deutschland lebende Menschen in die Verzweiflung zu treiben. Wie schäbig kann eine Partei sein? @csu #Sondierungen #GroKo #nogroko Ein vernünftiger Kompromiss wäre möglich gewesen. — Frank Schwabe (@FrankSchwabe) 12. Januar 2018

Auch für den Dortmunder Abgeordneten Marco Bülow hat die Einigung nicht viel Positives. Er spricht von einem "Witz":

Merkel: #GroKo ein Aufbruch für Deutschland...

dass ist nicht mal mehr ein Witz und gar nicht mein Humor! #Sondierungsgespraechen — Marco Bülow (@marcobuelow) 12. Januar 2018

Der Berliner SPD-Politiker Kevin Hönicke stört sich unter anderem am Scheitern der SPD in Sachen Bürgerversicherung:

Wir haben auf dem Bundesparteitag die #Bürgerversicherung als Mindestinhalt gefordert. Sie ist nicht drin im #Sondierungspapier. Das ist schlecht, liebe #SPD und kein Erfolg! #Sondierungen — Kevin Hönicke (@KevinHoenicke) 12. Januar 2018

Juso-Chef Kevin Kühnert suchte Anleihen in der Medizin:

Die Berliner Juso-Vorsitzende Annika Klose warnte die SPD eindringlich vor einer Neuauflage der großen Koalition. "Wenn die SPD nach einem Wahlkampf für mehr soziale Gerechtigkeit nun wieder in eine Kroko geht, verschärft das ihr Glaubwürdigkeitsproblem erheblich", sagte Klose am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dann seien noch schlechtere Wahlergebnisse zu befürchten.

Überhaupt sind die Jusos auf dem Baum, wie auch diese Wortmeldung aus Bayern beweist:

In anderen Jusos-Verbänden klingt es ganz ähnlich:

Stellt die SPD in den #Sondierungen nur die Räumlichkeiten? Solange es keine Vision gibt wie Deutschland für die Zukunft fit gemacht wird heißt es #NoGroko. — Jusos Rösrath (@JusosRoesrath) 12. Januar 2018

Auf dem Parteitag wird es spannend

Der Sonderparteitag der SPD am 21. Januar in Bonn dürfte für die SPD-Spitze kein Selbstläufer werden. Zentrale Punkte der Partei, die gerade für die Basis auch von hohem Symbolwert sind, finden sich in dem Sondierungsergebnis nicht wieder.

So wird es keinen Einstieg in die Bürgerversicherung geben und auch eine Umverteilung der Lasten durch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes ist nicht geplant. Stattdessen musste die SPD eine Begrenzung bei Zuwanderung und Familiennachzug hinnehmen. Das dürfte für viele Sozialdemokraten kaum zu schlucken sein. (mit dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.