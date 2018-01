Julian Assange: Wikileaks-Gründer wird ecuadorianischer Bürger

Berlin. Julian Assange, Gründer der Enthüllungs-Plattform Wikileaks, wird Staatsbürger von Ecuador. Das Außenministerium des südamerikanischen Landes gab dessen Einbürgerung bekannt, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten.

Zuvor hatte Großbritannien dem seit 2012 in Ecuadors Londoner Botschaft lebenden Assange den Diplomatenstatus verweigert. WikiLeaks hat mehrfach interne Dokumente der US-Armee und von amerikanischen Behörden veröffentlicht, unter anderem zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Assange droht deswegen ein Strafprozess in den USA. (W.B.)