24.000 versuchte Porno-Abrufe aus britischem Parlament

May baut nach Porno-Vorwürfen gegen Damian Green ihr Kabinett um. Nun folgen neue schlüpfrige Nachrichte aus dem britischen Parlament.

In welchem Land werden die meisten Pornos geguckt?

London. Erst eine Anzeige wegen sexueller Belästigung gegen einen Abgeordneten, dann der Rücktritt von Theresa Mays Stellvertreter Damian Green wegen Porno-Vorwürfen – und nun erneut schlüpfrige Nachrichten aus dem britischen Parlament: Mehr als 24.000-mal haben Abgeordnete, Mitarbeiter und Angestellte aus dem Parlament zwischen Juni und Oktober 2017 versucht, pornografische Internetseiten aufzurufen, wie britische Medien berichten.

Durchschnittlich 160 Versuche pro Tag von Computern und anderen mit dem Parlaments-Netzwerk verknüpften Geräten seien registriert worden. Einen Höhepunkt habe es demnach im September gegeben: 9467 Versuche aus beiden Kammern des Parlaments seien unternommen worden.

Großteil der Zugriffsversuche auf Pornoseiten offenbar geblockt

Die Daten gingen aus offiziellen Angaben hervor, die das britische Parlament auf Anfrage der Nachrichtenagentur Press Association herausgegeben hatte.

Belästigungsvorwürfe: Britische Vizepremier tritt zurück Wegen Vorwürfen sexueller Belästigung ist der britische Vizeregierungschef Damian Green, einer der engsten Vertrauten von Premierministerin Theresa May, zurückgetreten. Nach eigenen Angaben sagt... Belästigungsvorwürfe: Britische Vizepremier tritt zurück

Alle Pornoseiten seien jedoch durch das Parlamentsnetzwerk gesperrt, sagte den Berichten zufolge ein Parlamentssprecher. Es handle sich lediglich um Versuche, der Großteil der Zugriffe sei blockiert worden. Zudem seien die Versuche, auf pornografische Websites zuzugreifen, in den vergangenen Jahren gesunken. So habe das Filtersystem im Jahr 2016 mehr als 113.200 Versuche, im Jahr zuvor sogar mehr als 213.000 Versuche blockiert.

May macht David Lidington zum neuen Kabinettschef

Eine andere Anfrage habe ergeben, dass es zwischen Januar und Oktober 2017 insgesamt mehr als 2,75 Millionen Versuche gegeben habe, auf vom Parlamentsnetzwerk gesperrte Seiten zuzugreifen. Welche und wie viele Internetseiten vom Netzwerk blockiert sind, ist allerdings nicht bekannt.

Winston Churchill war von 1940 bis 1945 Premierminister und führte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Seit 1940 haben 12 Männer und zwei Frauen das Amt des britischen Premiers bekleidet. Wir stellen alle Kandidaten vor. Foto: Central Press / Getty Images

Clement Richard folgte Churchill behütet. Foto: ZUMA/Keystone / imago

Er war von 1945 bis 1951 der britische Premier. Foto: imago stock&people

Der konservative Sir Winston Churchill kam 1951 bis 1955 das zweite Mal zum Zug. Foto: Hulton Archive / Getty Images

Anthony Eden war von 1955 bis 1957 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Foto: Baron / Getty Images



Harold Macmillian war von 1957 bis 1963 ranghöchster Minister der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Sir Alec Douglas-Home war lediglich 363 Tage im Amt – von 1963 bis 1964. Foto: imago stock&people

Harold Wilson – umringt von den „Beatles“ – war zwischen Oktober 1964 und 1970 Premierminister. Foto: Central Press / Getty Images

Edward Heath wurde am 20. Juni 1970 gewählt. Foto: Harry Todd / Getty Images

Der konservative Politiker blieb bis 1974 im Amt. Foto: imago



Harold Wilson wurde im März 1974 zum zweiten Mal zum britischen Premier gewählt. Er blieb bis März 1976 im Amt. Foto: Central Press / Getty Images

James Callaghan war von 1976 bis 1979 Premierminister. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Margaret Thatcher wurde 1979 als erste Frau in das Amt gewählt. Foto: Photoshot / imago

„Die Eiserne Lady“ übte ihr Amt ohne Unterbrechung und länger als jeder andere britische Premierminister des 20. Jahrhunderts aus – bis 1990. Foto: Keystone / Getty Images

John Major folgte Margaret Thatcher im November 1990. Er blieb bis 2007. Foto: sepp spiegl / imago



Tony Blair war von 1994 bis 2007 Vorsitzender der Labour-Partei und ... Foto: Christopher Furlong / Getty Images

... von 1997 bis 2007 dann der britische Premier. Foto: UPi Photo / imago

Gordon Brown war von Juni 2007 bis Mai 2010 Premierminister des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland – sowie Vorsitzender der Labour-Partei. Foto: UPI Photo / imago stock&people

David Cameron bekleidete das Amt vom 11. Mai 2010 bis zum 13. Juli 2016. Er trat zurück, nachdem die britischen Wähler sich für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union entschieden hatten. Foto: REUTERS / CARLOS BARRIA / REUTERS

Theresa May wurde am 13. Juli zur britischen Premierministerin gewählt. Foto: REUTERS / STEFAN WERMUTH / REUTERS

Unterdessen ernannte die britische Premierministerin Theresa May am Montag Justizminister David Lidington zum neuen Kabinettschef. Das Büro der Regierungschefin teilte am Montag weiter mit, dass Innenministerin Amber Rudd und Finanzminister Philip Hammond ihre Posten behielten.

May hatte am Wochenende angekündigt, die Regierung umzubauen, Details aber zunächst offengelassen. Es war nicht damit gerechnet worden, dass es bei den Schlüsselministerien Außen, Innen, Finanzen und Brexit Veränderungen geben würde. (jkali/mit rtr)

