Warum Fußballwissen überflüssig ist

Wenn wir einmal davon ausgehen, dass ungefähr genauso viele Frauen wie Männer in Deutschland leben, dann können wir sagen, dass es neben Jogi Löw ungefähr noch weitere 40 Millionen Bundestrainer gibt. Denn Männer kennen grundsätzlich alle infrage kommenden Spielsysteme und taktischen Varianten; dazu die Spielstärken der einzelnen Teams im direkten Vergleich und selbstverständlich auch den Vor- und Nach­namen des zweiten Jugendtrainers des koreanischen Spielers mit der Rückennummer 19 (Young-gwon Kim), der unsere Mannschaft aus der diesjährigen WM in Russland rausgeschossen hat.

Und weil Männer aufgrund ihrer Sozialisation einfach nicht anders können, als sich und ihre Fähigkeiten ständig miteinander zu vergleichen, wurden die Büro-Tipprunden erfunden, die von manchen Personalabteilungen inzwischen sogar als „Incentive-Maßnahme“ gefördert werden.

Wer die WM-Tipprunde gewinnt, hat keine Ahnung

Die Regeln sind einfach: Wer die meisten Spielergebnisse möglichst torgenau voraussagt, kriegt dann nach dem Finale der WM irgendwas, zumeist „den Pott“, der sich aus einer geringen Teilnahmegebühr speist. In Wahrheit aber geht es nur ums Ego: Wer nämlich eine WM-Tipprunde gewinnt, kann bis zur Fußball-Europameisterschaft in zwei Jahren mit stolz geschwellter Brust in die Kantine gehen und beim Essenfassen die bewundernden Blicke der Kollegen genießen.

Doch nicht nur, weil Frauen in Saudi-Arabien inzwischen sogar Autofahren dürfen, ist es den werten Kolleginnen hierzulande (schon etwas länger) gestattet, ihren Fußballsachverstand in solche einst männerdominierten Tipprunden einfließen zu lassen. Während die Herren sich aber vor jedem Spiel den Kopf über Mannschaftsaufstellungen, Viererketten und hängende Sturmspitzen zerbrechen, ziehen die Damen für ihre Voraussagen zumeist völlig unerhebliche Nebensächlichkeiten ins Kalkül – tolle Urlaubserinnerungen an Mexiko, Shoppingfreuden im schwedischen Möbelhaus und nicht zuletzt der fermentierte koreanische Kohl (Kimchi), der so schön die Pfunde purzeln lässt.

Attribute also, auf die Männer nicht einmal im Traum kommen würden. Interessanterweise liegen die Frauen dank dieser Taktik auf den Tipptabellenplätzen jedoch sehr weit vorn. Den düpierten Experten bleibt daher nur ein schwacher Trost: Wer bei dieser WM eine Tipprunde gewinnen sollte, hat vom Fußball echt keine Ahnung.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.