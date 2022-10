"The Masked Singer": GZSZ-Star ist die Black Mamba – Angst vor eigenem Kostüm

Berlin. Das Rateteam von „The Masked Singer“ ist auf Erfolgskurs! Schon vergangene Woche lag Ruth Moschner mit ihrer Vermutung richtig, dass sich Thomas Hayo unter dem Pfeifen- Kostüm versteckte und auch diese Woche ahnte eine Person schon, wer sich unter dem Black-Mamba-Kostüm verstecken könnte.

Während Ruth Moschner die ganze Staffel über als Jurorin dabei ist, werden die anderen beiden Plätze neben ihr jede Woche von anderen Prominenten besetzt. In der vierten Show am Samstagabend rätselten neben ihr der Entertainer Giovanni Zarrella und Sängerin und "The Voice"-Jurorin Stefanie Kloß von Silbermond.

"The Masked Singer" – Stefanie Kloß gesteht: „Ich bin GZSZ-Fan“

Und Stefanie Kloß hatte an diesem Abend den heißen Tipp. „Es ist wahrscheinlich absurd. Aber es kann sein, dass ich vielleicht seit ich acht oder neun bin, eine bestimmte Serie gucke“, gestand sie. Damit bekannte sie sich als „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“-Fan (GZSZ). Einen Gastauftritt in der Serie habe sie auch schon gehabt, als Musikerin.

Entsprechend sicher war sie sich, unter dem Black Mamba Kostüm GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff erkannt zu haben. Ruth Moschner war da noch in ganz anderen Sphären unterwegs und vermutete: „Es könnte aber auch jemand Älteres sein. So eine Schlagerikone oder so was.“

Nach einer gemeinschaftlichen Performance mit der Zahnfee, eine der Neuerungen in dieser Staffel, änderte sie jedoch ihre Meinung: „Wegen der Art und Weise sage ich Tobias Schlegel.“ Giovanni Zarrella schloß sich dagegen dem Tipp von Stefanie Kloß an und vermutete ebenfalls den John-Bachmann-Darsteller: „Ich bin auch ahnungslos, aber ich verlasse mich total auf deine Skills. Ich bin auch bei Felix.“

"Masked Singer": Zahnfee und Black Mamba performen zusammen

GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff bei „Masked Singer“

Entsprechend war die Überraschung nicht allzu groß, als am Ende der Show unter dem Kostüm wirklich der Kopf von Felix von Jascheroff hervorlugte. Für ihn gab es wenigstens Stimmen von den Zuschauenden, was automatisch sein Ausscheiden und damit eben die Demaskierung bedeutete.

„Luft! Ich kriege Luft!“, freute er sich, nachdem er den Schlangenkopf abgesetzt hatte. „Das ist das absolut größte Abenteuer, das ich jemals gemacht habe“, gestand der 40-Jährige voller Begeisterung und lobte die Kostümbilderinnen für die Zusammenstellung der Kostüme – nicht nur von jenen der Prominenten, sondern auch denen der Tänzerinnen.

„Schön, dass du da bist“, sagte er zu Stefanie Kloß und erinnerte sich, dass sie sich damals am Set unterhalten hatten. „Ich wäre gerne noch dageblieben", gab er nun zu. Schließlich sei das Kostüm eine Art Therapiestunde für ihn gewesen: „Was keiner weiß, die größte Angst, die ich habe, ist vor Schlangen.“

GZSZ-Star bei "Masked Singer": Angst vor eigenem Kostüm

Doch nicht nur das Rateteam beweist in dieser Staffel seine Stärken, auch die Indizien, die in jeder Woche mit einem Einspieler kurz vor den Auftritten vorgestellt werden, sind diesmal teilweise hilfreich. So sprach die Black Mamba etwa von guten Seiten und schlechten Seiten, als sie in einen Spiegel schaute.

Weniger aussagekräftig waren die weiteren Hinweise: Ein Rettungsring samt Weste sollte sein Musikalbum "Über...Leben – als Fe:Lix" hinweisen. Außerdem befanden sich in einer Indizienkiste Weintrauben, die einen Hinweis auf die eigene Prosecco-Marke geben sollten.

Damit stehen Goldie, der Maulwurf, die Zahnfee, Rosty und der Werwolf im Halbfinale von "The Masked Singer". Die nächste Show wird am kommenden Samstag, den 29. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt.

