"Die Passion": RTL zeigt Ostergeschichte als Live-Event mit Thomas Gottschalk

Berlin. Nie sei es wichtiger gewesen, für Frieden, Nächstenliebe und Zusammenhalt einzustehen, schreibt RTL auf Twitter und wirbt damit für "Die Passion", ein "Musik-Live-Event", das die letzten Tage von Jesus Christus zeigen soll.

Am 13. April soll "die größte Geschichte aller Zeiten", auf dem Essener Burgplatz gespielt und live im Fernsehen übertragen werden, so RTL. Eine neue Erzählweise, Stars in den Hauptrollen und moderen Popsongs sollen helfen, die Ostergeschichte in die heutige Zeit zu transpotieren.

"Die Passion": Stars spielen Jesus und seine Jünger

Auf der Bühne sollen unter anderem Thomas Gottschalk als Erzähler, Alexander Klaws als Jesus, Ella Endlich als Maria, Laith Al-Deen als Petrus und Mark Keller als Judas stehen. Die Rollen des "Richters" Pilatus und des Mörders Barabbas übernehmen Jürgen Tarrach und Martin Semmelrogge.

Wir erzählen die größte Geschichte aller Zeiten. #DiePassion – Das große Musik-Live-Event am 13. April ab 20:15 Uhr bei RTL. Mehr Infos hier 🔽 #HaltDichAnMirFest pic.twitter.com/pwoTt8WNC7 — RTL (@RTL_com) March 15, 2022

Die weiteren Jünger werden gespielt von Samuel Koch und seiner Frau Sarah Elena Timpe, Gil Ofarim, Stefan Mross und seiner Verlobten Anna-Carina Woitschak, Sila Sahin, Thomas Enns, Prince Damien sowie Mareile Höppner und Nicolas Puschmann.

V.l.: Thomas Gottschalk, Alexander Klaws und Ella Endlich

Foto: RTL / Benno Kraehahn

„Die Grundgedanken der Passionsgeschichte gehen weit über einen rein religiösen Hintergrund hinaus und handeln von universellen und zeitlosen menschlichen Themen“, so RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm. Mit dem Event wolle RTL Haltung zeigen: "Hier geht es um Respekt und Liebe für den Nächsten - unabhängig von Herkunft und Religion", sagte er.

Konzept ist in den Niederlanden seit Jahren ein Erfolg

Die verschiedenen Etappen der Leidensgeschichte sollen in Form von Einspielern erzählt werden, die zuvor an unterschiedlichen Orten Essens produziert wurden. Am 13. April ist eine Prozession aller Schauspieler vom Essener Stadtteil Rüttenscheid geplant, die zu dem Finale auf der Bühne am Burgplatz zieht.

2020 hatte sich das Ensemble um Erzähler um Thomas Gottschalk schon einmal in Essen vorgestellt. Dann sorgte die Pandemie für eine zweijährige Zwangspause.

Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

"Die Passion" sollte ursprünglich am 8. April 2020 stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie zweimal abgesagt werden. Das erzählerische Konzept der Passionsgeschichte hat RTL vom niederländischen Fernsehen übernommen. Dort ist das Event seit zwölf Jahren zu Ostern im Programm.

Tickets für die Show vor Ort sind kostenlos auf der Webseite der Stadt Essen erhältlich. (msb/epd)