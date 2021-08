"Bild-TV": Zeitung hat jetzt eigenen Fernsehsender

Der Journalist Claus Strunz ist Programmchef des am Sonntag gestarteten TV-Senders BILD.

Berlin. Monatelang hatte Deutschlands bekannteste Medienmarke getrommelt – am Sonntag war es so weit. BILD, von Axel Springer 1952 als Kaufzeitung für die breite Masse gegründet, ist jetzt auch ein TV-Sender.

Nach einer Dauerschleife selbstbewusster, bildroter Trailer („Wir zeigen die Wahrheit“) ging es zu einer Zeit los, in der die Nation üblicherweise noch nicht vor dem Fernseher sitzt. Punkt neun Uhr begrüßten Alfred Draxler und Walter Straten zur „Lage der Liga“. Beide zählen zu den erfahrensten Sportjournalisten Deutschlands und waren eine „Bank“ zum Sendestart an einem Fußball-Sonntagmorgen. Sie sprachen mit Hertha-Manager Freddy Bobic, dessen Humor nach der Heimpleite gegen Wolfsburg ziemlich abhandengekommen war.

Professioneller Mix aus Fußball und Privatem

Danach kamen die ganz großen Namen des deutschen Fußballs: Bayern-Präsident Herbert Hainer stand dem „Bayern-Insider“ Christian Falk Rede und Antwort. Das sehr lange Gespräch war interessant, wenn auch die Fragen weniger „knallhart“ ausfielen als die, die am Abend Armin Laschet und Olaf Scholz gestellt werden sollten. Aber was ist schon ein Kanzlerkandidat gegen den Präsidenten des FC Bayern? Immerhin durfte ein Fan die unverschämten Trikotpreise beklagen, die der Ex-Adidas-Chef – wenig überraschend – ganz in Ordnung fand.

Kurzweilig ging es für Fußballfans bei Sport-Chefredakteur Matthias Brügelmann weiter, der Jürgen Klopp im Videocall einvernahm. „Herr Klopp“ – man siezte sich – war gut drauf, schließlich hatte er gerade mit seinem FC Liverpool gegen Burnley gewonnen. Auch dieses Interview hat Spaß gemacht und man verzieh den TV-Neulingen, dass Kloppo durch seine Billigcam am Laptop fast bis zur Unkenntlichkeit weich gezeichnet war. Mehr Medien: WDR-Moderatorin macht Sender Vorwürfe – und wird entlassen

Mit scharfem Blick stellte BILD dennoch fest, dass Klopps Brille fehlt. Der wiederum beichtete, dass er sich wegen seiner fortschreitenden Fehlsicht unters Messer gelegt hat. Das war der BILD-typische, professionelle Mix aus Fußball und Privatem, der sofort von Konkurrenzportalen übernommen wurde.

Armin Laschet und Olaf Scholz kommen zur „Kanzler-Nacht“

Im weiteren Programm mit Berichten über den internationalen Fußball und die zweite Liga überraschte die Redaktion mit professioneller Leidenschaft, die harte Übergänge oder Regiefehler verzeihbar machten. Auch die deftige Analyse des Dortmund-Reporters über die Niederlage gegen Freiburg („Jetzt hätte ich fast beschissen gesagt – ich meine natürlich bescheiden …“) passte zum neuen BILD-TV, das den Etablierten Publikum und Werbekuchen wegnehmen will.

Das wird nur mit einer ganz neuen Ansprache funktionieren, und darin liegen wohl gleichzeitig die größten Chancen und Gefahren für eine Redaktion wie BILD, die jeden Tag auf dem schmalen Grat zwischen Sensation und Geschmacklosigkeit wandeln muss.

Der Nachmittag wurde mit reißerischen, aber spannenden Dokus über Wetterkatastrophen und Seenotretter gefüllt, am Sonntagabend steht live die „Kanzler-Nacht“ mit Armin Laschet und Olaf Scholz an. Weiterlesen: Bundestagswahl: Was sind die Umfragen überhaupt wert?

Bis dahin konnte das BILD-Team mit dem ersten Sendetag durchaus zufrieden sein. Jetzt werden die Quoten zeigen, ob BILD wie im TV-Spot als Rakete gestartet ist. (jos)