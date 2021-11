“Wetten, dass..?": Kult-Show kehrt zurück - So schlägt sich Gottschalk

Berlin. Fast pünktlich sieben Jahre nach der 215. und damit letzten Sendung ist sie wieder da: Am Samstagabend zeigt das ZDF live aus Nürnberg eine Sonderausgabe von "Wetten, dass..?", eine kurze Auferstehung der einst "größten Fernsehshow Europas". Dabei gibt sich der inzwischen 71-jährige Moderator und Showmaster Thomas Gottschalk sichtlich Mühe, das Publikum vor dem Fernseher mit alten Gewohnheiten zu empfangen.

Ein bisschen Nostalgie schwingt mit, als am um 20.15 Uhr die Showhymne von "Wetten, dass..?" aus dem Fernseher dröhnt. Andächtig schreitet Gottschalk in einem opulent-kitschigen Blazer auf die Bühne, das Publikum empfängt ihn mit minutenlangen Standing Ovations und Stadiongesängen. Gottschalks Augen glitzern. "Wir haben alle geweint hinter den Kulissen", sagt auch Co-Moderatorin Michelle Hunziker, als sie kurze Zeit später neben ihm Platz nimmt.

Zunächst aber wird Hunziker Patin der ersten Wette. Sie soll sagen, ob Terrier "Uno" einen Haufen Müll korrekt in Plastik-, Bio- und Papiermüll trennen kann, wie seine Trainerin wettet. Hunziker sagt ja, "Uno" schafft es. Nach der Tierwette folgen weitere Wettklassiker: eine Baggerwette. Eine Außenwette, moderiert von Giovanni Zarrella. Eine Kinderwette, bei der der achtjährige Emil kopfüber mit den Füßen durch die Schlaufen einer U-Bahn klettert. Als Gottschalk ihn fragt, ob er den Moderatoren in seinem Leben schon mal gesehen habe, antwortet Emil: "Nee."

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker moderieren am Samstag die Sonderausgabe von "Wetten, dass..?".

Corona: Comeback-Show 2020 wurde verschoben

Bereits 2011 moderierte Gottschalk nach 22 Jahren seine letzte "Wetten, dass..?"-Sendung, daraufhin folgte Hunziker. Ein Jahr zuvor hatte der schwere Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch eine Zäsur gebildet, dem Format die Leichtigkeit genommen. Die Comeback-Show, die Gottschalk anlässlich seines 70. Geburtstags bereits 2020 moderieren wollte, musste wegen der Corona-Pandemie zuletzt verschoben werden.

Nun hat es endlich geklappt. Am Samstag erinnert "Wetten, dass..?" an die vielen Traditionen, die Zuschauer und Zuschauerinnen über Jahrzehnte begleiteten. Auf dem Podest erstreckt sich dasselbe cremefarbene Halbkreis-Sofa wie immer, auf dem Beistelltisch in der Mitte stehen Wassergläser, die Gäste laufen durch den Tunnel in die Show-Manege ein und winken dem Publikum zu. Fast wie früher, nur, dass die Stars älter oder so jung geworden sind, dass der Großteil der Zuschauenden sie nicht mehr (er-)kennen dürfte.

Helene Fischer zeigt ihren Babybauch

Als frühes Highlight läutet Gottschalk schon in der ersten halben Stunde Helene Fischer ein. Sie performt "Null auf 100", aus ihrem weißen Blazer ragt ihr Babybauch heraus. Neben ihr sind Udo Lindenberg, Björn und Benny von ABBA, Schauspielerin Svenja Jung und Schauspieler Heino Ferch sowie die erst 19 Jahre alte Sängerin Zoe Wees für den Abend geladen.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die Showmaster der jüngeren Generationen, blöden backstage mit Lisa und Lena herum. Die Influencerinnen berichten hinter den Kulissen und auf Instagram von der Show – damit auch die jüngere Zielgruppe versteht, durch welchen historischen Abend das ZDF da geht.

"Wie immer" fühlt sich schön an, bis die Erinnerung einsetzt

Das einmalig auferstandene "Wetten, dass..?" erhob nie Anspruch, Neues mit sich zu bringen. Alles sollte wie immer sein und zu Beginn fühlt sich das "Wie immer" schön an, wie Heimkommen ins Familien-Wohnzimmer in der Vorweihnachtszeit. Dann erinnert man sich, dass das "wie immer" schon damals Risse hatte, dass es nun wirklich nicht mehr zeitgemäß ist, dass es langweilt.

Und so geschieht es nach der zunächst flammenden Nostalgie auch dieses Mal unweigerlich, dass das Tempo der Show und der Couch-Smalltalks nach der ersten Showhälfte müde machen. Man will ins Bett, die Titelmelodie nervt, die offensichtliche Provokation hinter Gottschalks Altherrenwitzen auch. Man fragt sich, wie lange das alles noch gehen soll. Und man erinnert sich: So unterhaltsam war das auch damals schon alles gar nicht.

Bis 23.15 Uhr zieht Gottschalk die Show souverän durch, dann zieht es auch ihn zurück hinter die Bühne. "Wetten, dass..?" fällt zurück in seinen Samstagabend-Show-Winterschlaf. Vielleicht diesmal für immer.