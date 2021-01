Neue Show von Joko Winterscheidt: Diese Promis machen mit

Köln. Normalerweise sieht man ihn bei ProSieben an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf, in das neue Jahr aber startet Joko Winterscheidt mit einer eigenen Sendung. “Wer stiehlt mir die Show?” heißt das neue Format, das er am Dienstag, den 5. Januar um 20.15 Uhr zum ersten Mal bei ProSieben moderieren wird. Fünf weitere Folgen - jeweils dienstags - sind geplant.

Das Konzept hinter der Show: Drei Prominente und ein Zuschauer fordern Joko Winterscheidt heraus. Nach neun Spielrunden pro Sendung entscheidet sich, wer gegen den 41-Jährigen im Finale antritt. Verliert Winterscheidt das Finale, verliert er auch den Gastgeber-Status und damit auch seine Show.

“Wer stiehlt mir die Show?”: Gottschalk und andere Gast in erster Sendung

In der nächsten Ausgabe ist dann der Gewinner der neue Moderator und kann die Sendung nach seinen Wünschen umgestalten. Joko Winterscheidt muss dann als Kandidat darum kämpfen, wieder zum Moderator aufzusteigen. In der ersten Sendung, die bereits aufgezeichnet wurde, sind die Prominenten Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Thomas Gottschalk zu Gast.

Vorab verriet Winterscheidt, dass Gottschalk es ihm nicht immer leicht gemacht habe. Früher habe Winterscheidt in anderen Sendungen immer wieder Nachfragen wegen der Spielregeln gestellt. Jetzt werde ihm selbst, wenn er Regeln erkläre, häufig nicht richtig zugehört. „Thomas Gottschalk ist ein Weltmeister im Spiele beginnen und sagen: "Wie? Was? Das hast Du doch gerade so gesagt." Und ich so: "Nein, Thomas. Zum letzten Mal, ich hab das drei Mal erklärt." Irgendwann habe ich mir abends den Satz gesagt: "Mein Hirn ist frittiert."“ Allerdings zog er seinen Hut vor Gottschalks Allgemeinwissen: „Bei historischem Wissen ist der Mann unschlagbar.“ (jb)

