Bushido: Amazon Prime zeigt 2021 Doku über den Rapper

In einer sechsteiligen Doku zeigt Amazon Einblicke in das Leben von Familie Ferchichi. Über zwei Jahre wurde Bushido dafür begleitet.

Berlin. Anis Ferchichi alias Bushido ist einer der bekanntesten Musiker Deutschlands. Aktuell ist der 42-Jährige Zeuge in dem seit August stattfindenden Prozess gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker . Fans des Rappers können sich nun auf eine Doku über Bushido freuen. Amazon Prime Video kündigt diese für 2021 an. Sechs Episoden seien geplant.

Die Zuschauer bekämen nicht nur „Einblicke in die Anfänge und den steinigen Aufstieg des Rappers Bushido, sondern lernen auch den Familienvater Anis „Bushido“ Ferchichi kennen, der mit Frau und Kindern im Berliner Vorzeige-Viertel lebt“, heißt es in einer Mitteilung von Amazon.

Für die Doku habe das Produktionsteam Bushido und seine Frau Anna-Maria über zwei Jahre begleitet. Diese erzähle vom Leben seiner Familie in Berlin – inklusive Familienurlaub, dem Alltag mit Polizeischutz und Musikvideo-Drehs an exotischen Orten. Außerdem sollen in der Doku „Akteure aus der Musikindustrie und langjährige Weggefährten“ genauso wie Kritiker zu Wort kommen. (jb)

