Streaming bei Netflix und Co: Die 6 besten Neuerscheinungen im Juli

Berlin. Flüchtlinge in Australien, starke Tennis-Frauen und Drogendealer im Abistress: Wir stellen die interessantesten Neuerscheinungen vor, die im Juli bei Streaminganbietern starten.

„Stateless“

Ein unwirtliches Internierungslager für Asylsuchende, irgendwo in einer staubigen Ecke Australiens: Die gut situierte Deutsch-Australierin Sofie (Yvonne Strahovski) ist aus rätselhaften Gründen in dem Gefängnis gestrandet, hier kreuzen sich ihre Wege mit einem verzweifelten afghanischen Flüchtling und einem gutherzigen Aufseher, der den Job aus Geldnot angenommen hat und nun an der Gewalt und der harten Realität in dem tristen Camp verzweifelt.

Hollywoodstar Cate Blanchett prangert in der von ihr produzierten Miniserie den Umgang ihres Heimatlandes Australien mit Geflüchteten an, das Schicksal der Protagonisten wird in sechs Episoden kunstvoll miteinander verwoben.

Ab 8. Juli, Netflix

„Unraveling Athena“

Dokus über berühmte Sportler sind im Trend – zuletzt waren Til Schweigers Bastian Schweinsteiger-Porträt und eine Reihe über US-Legende Michael Jordan erfolgreich. Zeit, dass es endlich auch mal um Frauen geht: Für „Unraveling Athena“ hat der spanische Regisseur Francis Amat mehrere legendäre Tennisspielerinnen über vier Jahre hinweg mit der Kamera begleitet.

In dem Film geben 20 Top-Athletinnen, darunter Martina Hingis, Monica Seles, Martina Navratilova und die Williams-Schwestern Serena und Venus, Einblicke in ihren Alltag im harten Tenniszirkus – leider fehlt Steffi Graf in der illustren Reihe. Die Spielerinnen erzählen von ihrem sportlichen Aufstieg an die Tennis-Weltspitze, aber auch von ihren inneren Kämpfen: sehenswert.

Ab 13. Juli, Amazon Prime

Mehr zum Thema:

„Cursed“

Die Artus-Sage, neu erzählt: Nach dem actionlastigen Zauberer-Spektakel „The Witcher“ schickt Netflix jetzt die nächste Fantasyserie ins Rennen, die in einem mehr oder minder fiktiven Mittelalter spielt.

Das legendäre Schwert Excalibur sucht sich als neues Herrchen eine Frau aus: Das junge Mädchen Nimue, dargestellt von Katherina Langford (bekannt aus „Tote Mädchen lügen nicht“) – sie wird in blutige Kämpfe verstrickt, in denen sie in jeder Hinsicht eine gute Figur abgibt. Auch der Magier Merlin spielt eine Rolle, taucht aber nicht als alter Mann auf, sondern jung und durchtrainiert. Alles ist düster und gewalttätig, aber das Auge kommt auf seine Kosten.

Ab 17. Juli, Netflix

„How to Sell Drugs Online“

Der kluge Schüler Moritz (Maximilian Mundt), Typ nerdiger Außenseiter, gründet mit seinem besten Freund einen Online-Drogenhandel – er wird reich, lebt aber in Dauerfurcht vor Gangstern, Polizei und seinem misstrauischen Vater: Die erste Staffel dieser deutschen Comedyserie überzeugte mit ihrem frischen Duktus, sympathischen Helden und einer witzig eingesetzten Social-Media-Optik.

In den sechs neuen Folgen läuft das illegale Geschäft der Jungs immer besser, aber auch die Probleme nehmen zu: Nachschubsorgen, Liebeskummer und Abistress wachsen Moritz, dem Walter White wider Willen, zunehmend über den Kopf. Er handelt mit den Drogenlieferanten in Holland einen neuen Deal aus, und die Polizei kommt ihm gefährlich nah.

Ab 21. Juli, Netflix

„Gangs of London“

Eine düstere Gangsterserie über das organisierte Verbrechen: „Gangs of London“ ist die britische Antwort auf die Mafia-Kultserie „Gomorrah“. Kinostar Colm Meaney spielt Finn Wallace, der 20 Jahre lang der mächtigste Gangsterboss Londons war. Als er ermordet wird, entsteht in der Unterwelt ein Machtvakuum und der Krieg um sein Erbe entbrennt – Finns Sohn will den Wallace-Clan künftig führen und den Mörder seines Vaters finden. Die Serie erzählt zwar nichts grundlegend Neues, aber sie zündet.

Es gibt etliche Kampfszenen, viel Familiendrama und eine Reise durch die Multikulti-Unterwelt Londons. Für Zartbesaitete ist das Ganze aber ungeeignet: Gleich am Anfang wird ein Mann bei lebendigem Leib verbrannt.

Ab 23. Juli, Sky

„Umbrella Academy“

Die Superhelden-Familie aus der „Umbrella Academy“ kehrt für eine zweite Staffel zurück. Die originelle Fantasyserie gehört zu den Publikumshits bei Netflix, nach der ersten Staffel blieben aber viele Fragen offen.

Zur Erinnerung: Die Comicadaption dreht sich um die Adoptivkinder eines kauzigen Milliardärs, die übernatürliche Kräfte haben und gegen das Böse kämpfen, während sie zugleich ihre unglückliche Kindheit und ihre Neurosen aufarbeiten. In den neuen Folgen stoßen drei neue Protagonisten zum Cast, ansonsten macht Netflix noch ein großes Geheimnis um den Inhalt.