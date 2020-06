Stefan Raab: So funktioniert seine neue Castingshow bei ProSieben

Dreht im Hintergrund immer noch am großen Showrad: Stefan Raab will Kandidaten unter einer schalldichten Kuppel singen lassen.

Berlin. Gerade erst hat er den „Free European Song Contest“ auf die Beine gestellt – jetzt macht Stefan Raab (53) mit einer neuen ProSieben-Musikshow von sich reden. Wieder ist es ein Casting-Format, doch die Idee hinter „FameMaker“ klingt kurios: Kandidaten singen unter einer schalldichten Kuppel.

Die Jury – bestehend aus den Comedians Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan – muss sich allein anhand der Performance entscheiden, welches Talent sie coachen wollen. Erst wenn einer von ihnen den Hebel zieht, hebt sich die Kuppel.

Die Ausstrahlung ist im Herbst geplant. Zurzeit suchen die Produzenten noch Kandidaten für das Format.

Raab-Show soll auch mit Spaß am schiefen Gesang punkten

Angesichts des Regelwerks der Show kann es Überraschungen geben: Vielleicht klingt die beste Tänzerin oder der leidenschaftlichste Luftgitarrenspieler in Wirklichkeit wie ein wütendes Meerschweinchen oder wie Florence Foster Jenkins, die schlimmste Sängerin der Welt, die als „Königin der Dissonanzen“ in die Geschichte einging. „Hat der Kandidat seinen Song zwar gut präsentiert, aber keinen einzigen Ton getroffen, wird der Spaß umso größer“, freut sich ProSieben.

Zum Finale muss der „FameMaker“ mit seinem Kandidaten einen Auftritt in Szene setzen und einen Song produzieren, „der das Beste aus dem Talent herausholt – egal, wie gut er singen kann“, so der Sender. Am Ende stimmen die TV-Zuschauer live ab und küren so den Sieger.

• Die Fotogalerie zeigt die Karriere-Stationen von Stefan Raab in Bildern:

Internatsschüler, Jurastudent, Metzger, Moderator, Musikproduzent – Tausendsassa Stefan Raab war schon vieles. Im Jahr 2000 trat er für Deutschland mit dem Quatsch-Lied „Wadde hadde dudde da“ beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“, dem Vorgänger des „Eurovision Song Contests“ an. Er belegte Platz 5. Wir zeigen seine wichtigsten Stationen in Bildern. Foto: REUTERS / Peter Mueller / REUTERS

So fing der Entertainer an: 1993 startete Stefan Raab als Moderator beim Musiksender VIVA. Bis 1998 blieb er dort und moderierte die Sendungen „Vivasion“ und „Ma’kuck’n“. Foto: imago stock&people

Stefan Raab (Mitte) posiert 1994 mit den beiden „RTL Samstag Nacht“-Stars Olli Dittrich (links) und Stefan Jürgens. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Und auch mit dem späteren „Dschungelcamp“-Teilnehmer Walter Freiwald (links) und dem ehemaligen „Familien Duell“-Moderator Werner Schulze-Erdel ließ er sich ablichten. Foto: imago/teutopress

Sportlich zeigte sich Stefan Raab 1995 in der Sendung „Aus der Rolle fallen“ im Südwestfunk. Foto: imago stock&people / imago/teutopress



Sein bekanntestes Instrument ist – nicht zuletzt durch die Raabigramme – wohl die Ukulele. Aber Stefan Raab spielt auch Schlagzeug. Das Bild zeigt den ehemaligen VIVA-Moderator im Februar 1996. Foto: imago/teutopress / imago stock&people

Schalalala: 1997 landete Raab mit seiner Band unter dem Namen „Stefan Raab und die Bekloppten“ einen Hit: „Böörti Böörti Vogts“ gab es gleich in zwei Versionen, der normalen Rap- und der Schalalala-Version. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

In einem Spiegel-TV-Interview sagte er 1998: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 50 noch Fernsehen mache. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit 40 noch Fernsehen machen will.“ Raab feierte im Oktober 2016 seinen 50. Geburtstag. Foto: UnitedArchives / imago

„Angie, Angie, du bist noch schärfer als die Nolte, Angie, Angie, obwohl wenn ich die schon auch nicht wollte“, heißt es im Raabigramm, das Raab 1999 für die damalige CDU-Generalsekretärin Angela Merkel in seiner Show „TV Total“ sang. Foto: imago/teutopress / imago stock&people

Im März 1999 feierte Stefan Raab mit „TV total“ Premiere. Mehr als 16 Jahre lang war die Late-Night-Show auf ProSieben zu sehen. Foto: imago/teutopress



Mit dem „Raab der Woche“ zeichnete Stefan Raab bei „TV total“ Menschen aus, die durch eine unfreiwillig komische Szene aufgefallen waren. Das Publikum wählte dabei aus mehreren Kandidaten den Sieger aus. Foto: imago/teutopress / imago stock&people

Bei „Wetten dass..?“ performte Stefan Raab (2. v. re.) 2004 gemeinsam mit Michael Bully Herbig (rechts), Christian Tramitz (links) und Rick Kavanian „Space Taxi“. Das Lied war der Titel-Song zu dem Film „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“. Foto: imago/Scherf

Bei der deutschen Vorentscheidung des „Eurovison Song Contests“ 2004 gewann Max Mutzke (links). Seinen Song „Can’t wait until tonight“ hatte Stefan Raab geschrieben und produziert. Foto: © Reuters Photographer / Reuter / BM

Raab entwickelte die bekanntesten deutschen TV-Shows. Wie zum Beispiel die „TV total Stock Car Crash Challenge“, hier im Oktober 2012 in der Arena auf Schalke. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Eiin anderes Event: „Showboxen“. 88 Kilo Killerplauze gegen 52,5 Kilo Fliegengewicht – Boxweltmeisterin Regina Halmich ließ Stefan Raab 2007 ganz schön alt aussehen. Foto: © Alex Grimm / Reuters / REUTERS



Auch die Wok-WM holte Raab nach Deutschland. 2003 fand sie zum ersten Mal statt. Stefan Raab gewann damals das Rennen im Einerwok. Beim Wok-Sport fahren die Teilnehmer mit modifizierten asiatischen Woks ein Rennen auf einer Rennrodel- und Bobbahn. Foto: Alex GrimmB921 / BM

Noch so eine Raab’sche Sportveranstaltung: Das „TV total Turmspringen“ fand 2005 zum ersten Mal statt. Zum Einzug in die Show ließ sich der Entertainer immer etwas Besonderes einfallen. Foto: imago/Kai Horstmann

An der Synchronität hätten Stefan Raab und sein Sprungpartner Elton beim Turmspringen im Jahr 2008 allerdings noch feilen müssen. Foto: imago/Plusphoto

Eher kreativ als gekonnt sprang Stefan Raab auch 2014 vom Zehn-Meter-Brett des Münchner Olympiastadions. Foto: imago stock&people / imago/Plusphoto

Ums Springen ging es 2010 auch bei der „TV total Wok-WM“. Beim Sprung von der Schanze wurde die Startreihenfolge der Teilnehmer ermittelt. Es geht eben immer noch etwas verrückter. Foto: imago/Karina Hessland



Sophia Thomalla (rechts) moderierte die letzte Wok-WM im März 2015. Stefan Raab landete beim Gesamt-Medaillenspiegel aller Wok-WMs in der Kategorie Einzel-Wok auf Platz 3 hinter Georg Hackl und Joey Kelly. Foto: imago stock&people / imago/GEPA

Stefan Raab in Siegerpose – doch den Europameistertitel holte er am Ende nicht. Denn Italien gewann bei der „TV total Autoball Europameisterschaft 2012“. Im Finale verlor Raab gegen den Italiener Giovanni Zarella, Endstand: 2 :1. Foto: imago stock&people

Raab kann aber auch seriös: Vor der Bundestagswahl 2013 moderierte er gemeinsam mit Anne Will, Maybrit Illner und Peter Kloeppel das TV-Duell zwischen den Kanzlerkanditaten Angela Merkel und Peer Steinbrück. Foto: © POOL New / Reuters / REUTERS

In der der Mallorca-Ausgabe von „Wetten dass..?“ im Juni 2013 durfte er seinen selbst entwickelten Duschkopf vorstellen – volle fünf Minuten lang. Damals sagte er selbst: „Das war keine Schleichwerbung, das war Werbung.“ Foto: Henning Kaiser / dpa

Es hat geklappt: 2010 freute sich Stefan Raab mit Lena, der Siegerin des „Eurovision Song Contests“. Beim Empfang am Flughafen Hannover ließen sich die beiden feiern. Foto: imago/Future Imagev / imago/Future Image



Eine große Karriere, die am 20. Oktober 2015 ausgezeichnet wurden. Raab nahm in Köln den Ehrenpreis bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises entgegen – knapp zwei Monate vor seinem vorerst letzten Auftritt auf der großen Bühne. Foto: Henning Kaiser / dpa

Als Moderator ist der Kölner seitdem nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Dafür ist er aber hinter der Kamera aktiv. Für ProSieben hat er die Show „Das Ding des Jahres“ entwickelt. Darin treten mehrere Erfinder gegeneinander an. Im Finale wird die beste Innovation des Jahres gekürt. Foto: Henning Kaiser / dpa



Raab macht Mut: Er hätte sofort mitgemacht

Stefan Raab sagt als Produzent und Ideengeber zu seiner neuen Show: „Erfolg entsteht nicht auf den Stimmbändern, Erfolg entsteht im Kopf. Hätte es diese Show 1992 schon gegeben, hätte ich sofort mitgemacht. Denn singen konnte ich noch nie gut. Also, bewerbt euch!“

Zuletzt hatte Raab den „Free European Song Contast“ ins Leben gerufen – eine Reaktion auf die Absage des 65. Eurovision Song Contest wegen der Corona-Pandemie. Die Premiere fand Mitte Mai in Köln statt, moderiert von Conchita Wurst und Steven Gätjen. Für 2021 wurde noch während der Show eine zweite Ausgabe angekündigt. Lesen Sie dazu: Darum konnte Stefan Raabs „Free ESC“ nicht überzeugen

Bewerben kann man sich für „FameMaker“ unter www.famemaker.de

(dpa/zrb)