Disney+: Telekom bietet Streaming-Inhalte bei MagentaTV

Bonn. In Nordamerika und den Niederlanden hat Disney+ bereits knapp 30 Millionen Abonnenten. Ab dem 24. März können Kunden auch in Deutschland das Angebot nutzen: Die Deutsche Telekom nimmt die Inhalte von Disney+ in seinen eigenen Streaming-Dienst MagentaTV auf.

„Mit der Ankündigung von Disney, ins Streaming-Geschäft einzusteigen, war uns klar, dass wir dieses attraktive Angebot für unsere Kunden zugänglich machen müssen“, sagte der Deutschland-Chef der Deutschen Telekom, Dirk Wössner, am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Angebots.

Disney+ zunächst kostenlos über MagentaTV verfügbar

Disney+ zeigt vor allem Marvel-, Pixar- und Star-Wars-Filme sowie Disney-Klassiker. In den ersten sechs Monaten nach dem Start steht MagentaTV-Kunden das Angebot zunächst ohne Aufpreis zur Verfügung. Danach können Kunden den Dienst zu einem vergünstigten Preis beziehen.

Aktuell zählt die Telekom für ihre MagentaTV-Plattformen rund 3,6 Millionen Kunden. Doch mit Netflix, Amazon und Apple TV+ wartet in Deutschland schon eine Reihe von Konkurrenten. Das ist der Netflix-Konkurrent Disney+.

